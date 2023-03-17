شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف النقاب عن بدلة الفضاء لمهمة Artemis Moon .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن أول بدلات فضاء يرتديها رواد الفضاء في رحلتهم إلى القمر، حيث تم الكشف عن نموذج أولي لبدلة الفضاء في مهرجان Moon 2 Mars في مركز الفضاء في هيوستن ، مع أسطول كامل من بدلات الفضاء التدريبية التي سيتم تسليمها إلى ناسا في وقت لاحق من هذا العام.

وتم تصميم البدلة الجديدة - وحدة التنقل خارج المركبة (Axiom) - من قبل شركة Axiom Space ، وهي شركة خدمات فضائية ، كجزء من صفقة أبرمتها وكالة الفضاء، وفي عام 2022 ، منحت وكالة ناسا لشركة Axiom طلب مهمة بقيمة 228.5 مليون دولار بموجب عقد بقيمة 1.26 مليار دولار لبناء بدلات فضاء من الجيل التالي للوكالة لدعم مهمات Artemis القمرية.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون ، في بيان: "إن شراكة ناسا مع أكسيوم أمر بالغ الأهمية لهبوط رواد الفضاء على القمر ومواصلة القيادة الأمريكية في الفضاء"، وبناءً على سنوات البحث والخبرة التي اكتسبتها وكالة ناسا ، فإن بدلات الفضاء من الجيل القادم من أكسيوم لن تمكّن فقط المرأة الأولى من المشي على القمر ، ولكنها ستفتح أيضًا فرصًا لمزيد من الناس لاستكشاف العلوم وإجراءها على القمر أكثر من أي وقت مضى ".

وترتكز بدلات الفضاء الجديدة من أكسيوم على تصميم بدلة فضاء ناسا الاستكشافية خارج المركبة (xEMU)، وتم إنشاؤها لتوفير مزيد من المرونة ، وحماية أكبر لتحمل البيئة القاسية ، وأدوات متخصصة لتلبية احتياجات الاستكشاف وتوسيع الفرص العلمية.

ونظرًا لأن بدلة الفضاء التي يتم ارتداؤها على القمر يجب أن تكون بيضاء لتعكس الحرارة وحماية رواد الفضاء من درجات الحرارة المرتفعة للغاية ، يتم حاليًا استخدام طبقة الغلاف لأغراض العرض فقط لإخفاء تصميم الملكية الخاص بالبدلة، وتعاونت شركة Axiom Space مع مصممة الأزياء Esther Marquis من سلسلة Apple TV + "For All Mankind" لإنشاء طبقة الغلاف المخصصة هذه باستخدام شعار Axiom Space وألوان العلامة التجارية.

ومن خلال أرتميس ، ستهبط ناسا بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر ، مما يمهد الطريق لوجود طويل الأمد ومستدام ويعمل كبوابة لبعثات رواد الفضاء المستقبلية إلى المريخ. من المقرر أن تهبط أرتميس 3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2025.

وقال مايكل تي سوفريديني ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكسيوم سبيس ، في بيان: "إننا نواصل إرث ناسا من خلال تصميم بدلة فضاء متقدمة تسمح لرواد الفضاء بالعمل بأمان وفعالية على القمر"، وأضاف: "ستكون بدلة الفضاء Artemis III من Axiom Space جاهزة لمواجهة التحديات المعقدة للقطب الجنوبي للقمر والمساعدة في تنمية فهمنا للقمر من أجل تمكين وجود طويل الأمد هناك".

وقبل المهمة ، ستختبر Axiom Space البدلة في بيئة تشبه الفضاء، وبالإضافة إلى توفير بدلات الفضاء من AxEMU ، ستوفر Axiom Space أيضًا تدريبًا على الأنظمة ودعمًا للعمليات في الوقت الفعلي لوكالة ناسا ، من بين خدمات أخرى.