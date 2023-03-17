شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبتكر كرة سلة شفافة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ويلسون العملاقة للمعدات الرياضية النقاب مؤخرًا عن نموذج أولى لكرة سلة مطبوع ثلاثى الأبعاد لا يحتاج إلى تضخيم ويتميز بتصميم شبكى شفاف، حيث قطعت تقنية كرة السلة شوطًا طويلاً منذ الأيام الأولى للرياضة عندما تم استخدام جلد مخيط حقيقى كمادة رئيسية، لكن شركة ويلسون تحاول تغيير اللعبة تمامًا بمفهوم مثير للاهتمام يتخلص تمامًا من الضغط الهوائى، بدلاً من ذلك، يعتمد نموذج Wilson Airless الأولى على مرونة مادة البوليمر لإنتاج نفس الارتداد مثل كرات السلة التقليدية.



الابتكار الجديد

لا حاجة لنفخ الكرة

هذا الأمر يلغى الحاجة إلى نفخ الكرة إلى ضغط معين، بالإضافة إلى المشكلات المعروفة مثل مخاطر الثقب، وتسرب الهواء عبر صمام النفخ على مدى فترات طويلة من الزمن.

أحد أكثر الميزات إثارة للاهتمام فى كرة السلة الخالية من الهواء هو التصميم الشبكى، على الرغم من أن ويلسون قد احتفظ بنمط الربط التقليدى لكرة السلة العادية، مما يضمن أنه لا يزال بإمكان اللاعبين وضع أصابعهم فى خطوط التماس من أجل إحكام القبضة بشكل أفضل، إلا أن النموذج الأولى يتمتع بمظهر مستقبلى للغاية، نظرًا لأن احتواء ضغط الهواء فى الداخل لم يعد مطلوبًا، فإن الكرة نفسها يمكن رؤيتها، مع مئات الثقوب السداسية الصغيرة التى تسمح للهواء بالمرور، بحسب ما نشر موقع odditycentral.

النموذج الأول بدون تهوية

من خلال العمل مع شركة التصنيع EOS، ورد أن شركة ويلسون قامت بطباعة نموذجها الأولى بدون تهوية باستخدام طريقة التلبيد الانتقائى بالليزر (SLS) للتصنيع الإضافى لدمج عدة طبقات من مسحوق البوليمر. كان الشاغل الرئيسى هو تكرار ارتداد كرة السلة التقليدية، والذى لم يكن بالأمر الهين، مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود ضغط هواء داخلى لتوليد الارتداد.

وتم الكشف عن نموذج Wilson Airless Prototype الشهر الماضى، خلال عطلة نهاية الأسبوع فى الدورى الأميركى للمحترفين، عندما تم تصوير مهاجم هيوستن روكتس "KJ" مارتن وهو يلعب بها ويرميها فى السلة، الفيديو الذى تم تعديله يجعله يبدو بديلاً جيدًا تمامًا لكرة السلة العادية، لكن الشركة تقر بأنها لا تزال نموذجًا أوليًا يتطلب المزيد من الاختبارات.



الكرة السلة الجديدة

وهناك بالفعل بعض الأسئلة التى لم تتم الإجابة عليها حول هذا الاختراع المثير للاهتمام، على سبيل المثال، لا نعرف حقًا كيف تبدو القبضة، بسبب المادة الجديدة القائمة على البوليمر وتصميمها الشبكى، وكيف يؤثر الهواء الذى يمر عبرها على المسار أو ما إذا كانت أفضل من الكرة العادية، أو كيف يتفاعل مع الدوران.

الشىء الوحيد الذى لن تسمح لك هذه الثقوب السداسية بفعله هو تدوير كرة السلة بأطراف أصابعك. وبالحديث عن تلك الثقوب، ماذا لو دخل شيء ما، مثل حصاة، داخل الكرة؟ هل ترتد أثناء اللعب؟ وهو ما يعنى انه سيتعين على المهتمين الانتظار حتى تطلق ويلسون أخيرًا كرة السلة الخالية من الهواء تجاريا.