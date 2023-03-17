شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر للمطورين الوصول لأحد نماذج الذكاء الأكثر تقدما بمواجهة "شات جى بى تى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنها توفر للمطورين الوصول إلى أحد نماذج لغة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا أو نموذج لغة المسارات أو PaLM، باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، سيتمكن المطورون من تجربة نماذج اللغات الكبيرة من جوجل.

كما أطلقت أداة MakerSuite التي ستتيح للمطورين بدء عمل النماذج الأولية بسرعة وسهولة.

وقالت الشركة: "في جوجل نريد الاستمرار في إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين جميع المطورين لبدء إنشاء الجيل التالي من التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال توفير واجهات برمجة تطبيقات وأدوات سهلة الاستخدام".

يأتي هذا الإعلان وسط موجة جديدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تستخدمها الشركات لتقديم خدمات عبر روبوتات المحادثة.

تعد واجهة برمجة تطبيقات جوجل أحد الخيارات التي يمكن للمطورين الوصول إليها؛ والبعض الآخر هو محول OpenAI Generative Pretrained Transformer (أو GPT) ونموذج اللغة الكبيرة Meta AI (أو LLaMA) الذي يقدمه ميتا التابع لشركة فيسبوك.





ما هو PaLM؟

يعد PaLM واحدًا من العديد من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) من Google.

تشمل LLMs الأخرى GLaM و LaMDA و Gopher و Megatron-Turing NLG.

إنه نظام مرن سيمكن المطورين من إنشاء روبوتات محادثة مخصصة للقيام بالعديد من الوظائف ، مثل إنشاء النصوص وصنع الصور وكتابة التعليمات البرمجية.

يمكن للشركات تدريب PaLM ليكون روبوت محادثة مثل ChatGPT.





كيفية تدريب PaLM

أطلقت جوجل أيضًا تطبيقًا جديدًا يسمى MakerSuite، سيسمح للمطورين "بالتكرار عند المطالبات، وزيادة مجموعة البيانات الخاصة بك بالبيانات الاصطناعية ، وضبط النماذج المخصصة بسهولة".

أشارت جوجل أيضًا إلى أنها تقوم بتوسيع نظامها البيئي للذكاء الاصطناعي وبرامجها المتخصصة لمزيد من شركاء التكنولوجيا ومقدمي البرامج التي تركز على الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، مما يسمح لهم باستخدام تقنيتها في منتجاتهم.





ميزات AI في تطبيقات Google Workspaceفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت جوجل عن مجموعة من الميزات التوليدية للذكاء الاصطناعي لتطبيقات مساحة العمل المختلفة، بما في ذلك مستندات Google و Gmail و Sheets و Slides.

ستسمح ميزات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين النهائيين "بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي للإنشاء والتواصل والتعاون".

تمامًا كما يتم ذلك في ChatGPT و Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، يمكن لمستخدمي جيميل و Google Docs كتابة موضوع يرغبون في الكتابة عنه. سينشئ الذكاء الاصطناعي مسودة يمكن تعديلها حسب الاحتياجات.