شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الروبوت لاعب كرة القدم الأفضل من ميسى.. يمشى ويركض مثل الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA) عن مشاركة روبوت يلعب كرة القدم في بطولة دولية في وقت لاحق من هذا العام، ويقول الخبراء إنه أفضل من ليونيل ميسي ، ويمكن للروبوت الذي يبلغ طوله 4 أقدام و8 بوصات، المسمى Artemis، المشي والقفز، وهو من بين الروبوتات الثلاثة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي لديها القدرة على الجري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال دينيس هونج، مدير مختبر الروبوتات والآليات: "نحن متحمسون للغاية لإخراج Artemis للاختبار الميداني هنا في UCLA، ونرى أن هذه فرصة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لجمهور أوسع بكثير.

وسيُظهر الروبوت ذو الحجم البشري مهاراته الكروية كمنافس في مسابقة RoboCup23 الفرنسية في يوليو، وسجل الخبراء مسيرة Artemis بسرعة قياسية بلغت 2.1 م / ث أثناء الاختبارات ومنذ ذلك الحين أخذوها في نزهات حول الحرم الجامعي كجزء من جهود التحضير.

وسيشهد RoboCup23 اجتماع 2500 متنافس يمثلون 45 دولة للمشاركة في عدد من التحديات المتعلقة بكرة القدم.

ويمكن للروبوتات من جميع الأحجام المشاركة في بطولات الدوري المختلفة، مع دوري "صغير الحجم" مصمم لروبوتات بارتفاع خمسة بوصات ودوري بشري لمن يبلغ طولهم مثل الأطفال والمراهقين والبالغين.

اقترح مخترع الكأس، هيرواكي كيتانو، منذ ما يقرب من 30 عامًا، أن الروبوتات ستكون قادرة على اللعب في الميدان مع البشر بحلول عام 2050.

وسيتم اختبار قدرات كرة القدم لدى Artemis بقوة أكبر في الأسابيع المقبلة بالإضافة إلى قدرته على النهوض من الأرض وحمل الأشياء.

يدعي الدكتور هونج أن الروبوت 85Ibs هو "الأول من نوعه"، حيث يستخدم التكنولوجيا لجعله يتصرف كما لو كان لديه عضلات بيولوجية "نابضة" بدلاً من أجزاء صلبة مثل الروبوتات الأخرى.

وأضاف: "هذا هو المفتاح وراء توازنه الممتاز أثناء المشي على أرض غير مستوية وقدرته على الجري، وكذلك رفع قدميه عن الأرض أثناء الحركة".

ويتبع Artemis عددًا من الروبوتات الأخرى التي طورتها UCLA بما في ذلك Saffir لمكافحة الحرائق المصنوع في عام 2014 و Thor المصمم للإغاثة في حالات الكوارث.

انتصر Thor الذي يبلغ طوله خمسة أقدام في كأس RoboCup في عام 2015 ضد أكثر من 400 فريق، وتم تمويل الروبوت الحالي للباحثين جزئيًا من قبل 232 متبرعًا ساهموا بمبلغ 118 ألف دولار في حملة تمويل جماعي، بينما جاء الدعم الآخر أيضًا من منحة للبحوث البحرية.