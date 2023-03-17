شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 كواكب مرئية فى سماء الليل خلال نهاية مارس.. إليك كيفية رؤيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مراقبو النجوم في وقت لاحق من هذا الشهر حيث ستكون خمسة كواكب من النظام الشمسي مرئية من الأرض كجزء من محاذاة كوكبية نادرة، ففي 28 من شهر مارس الجارى، من المتوقع أن يصطف كوكب المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ والزهرة معًا في جزء صغير من السماء بعد وقت قصير من غروب الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون اثنان من الكواكب الأكثر إشراقًا، عطارد والمشتري، ملحوظًا بالقرب من الأفق، بينما من المتوقع أن يسطع كوكب الزهرة أعلى في السماء.

على الرغم من الحاجة إلى مناظير لتحديد موقع أورانوس، يجب أن يكون المريخ قابلاً للعرض في المحاذاة بالقرب من الربع الأول من القمر.

وفي حين أنه ليس من غير المعتاد رؤية اثنين أو ثلاثة كواكب في السماء، فإن المحاذاة لخمسة هي أقل شيوعًا، وحدث ذلك العام الماضي، وفي كل من 2020 و 2016 قبل ذلك.

حظي مراقبو النجوم في نصف الكرة الشمالي العام الماضى بفرصة للتحديق في عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل في وقت واحد، وللتعرف على الكواكب بسهولة هذا الشهر، يوصي تطبيق علم الفلك التعليمي Star Walk باستخدام تطبيق Sky Tonight، والذي يمكن توجيهه نحو السماء ليلاً لإعطاء عرض حي لما يجري، ومن المتوقع أن يتم محاذاة الكواكب في قطاع سماء بزاوية 50 درجة، مما يعني أنها ستظهر بالقرب من الأرض في منطقة صغيرة أعلاه.

تختلف هذه الظاهرة المرئية عن المحاذاة الفلكية، والتي تشير إلى التقاء الكواكب معًا في نفس الوقت على نفس الجانب من الشمس.

وقالت بيث بيلر، من جامعة إدنبرة، أن رؤية بعض الكواكب ستكون أسهل بكثير من رؤية الكواكب الأخرى، مضيفة، "كوكب الزهرة والمشتري ساطعان للغاية ويسهل انتقاؤهما، وربما تكون قد رأيتهما قريبين من بعضهما البعض خلال الأسابيع القليلة الماضية".