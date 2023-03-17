شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز بيانات صغير لتدفئة حمامات السباحة فى المملكة المتحدة.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يصبح تثبيت مركز بيانات صغير طريقة أكثر استدامة لتدفئة حمامات السباحة العامة في المملكة المتحدة، وتم بالفعل تركيب أحد مراكز البيانات، والذي يبلغ حجمه تقريبًا حجم آلة الغسيل تحت حوض سباحة في مقاطعة ديفون، وسبعة إعدادات أخرى مماثلة قيد العمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقا لتقارير بي بي سي نيوز .

وقال تقرير theverge إنها شراكة عملية تساعد المجمعات ومراكز البيانات في حل المشكلات الفنية باهظة الثمن، ونظرًا لأن معظم الكهرباء التي تستهلكها أجهزة الكمبيوتر يتم إطلاقها في النهاية على شكل حرارة، تحتاج مراكز البيانات إلى تبريد أجهزتها، وتحتاج حمامات السباحة العامة إلى تسخين نفسها ولكنها تواجه تكاليف الطاقة المرتفعة التي دفعت العديد من حمامات السباحة في المملكة المتحدة إلى الإغلاق.

وقال مارك بيورنسجارد، الرئيس التنفيذي لشركة Deep Green ، شركة التكنولوجيا التي توفر مجمعات بمراكز البيانات، لبي بي سي : "نحن نرى أن العرض والطلب وجهان لعملة واحدة" .

وفقًا لـ Bjornsgaard، فإن 97% من الكهرباء التي تلتهمها أجهزة الكمبيوتر يتم التخلص منها في النهاية على شكل حرارة، وهكذا اشتهرت مراكز البيانات بحرق كميات هائلة من الطاقة والمياه المستخدمة في التبريد، وفي محاولة لاستخدام موارد أقل حاولت شركات مثل Microsoft غمر خوادمها تحت الماء وإغراقها في حمامات سائلة .

وتتمثل إستراتيجية Deep Green في غمر أجهزتها في الزيت المعدني داخل صندوق بحجم آلة الغسيل، ويلتقط الزيت الحرارة من أجهزة الكمبيوتر، ثم يتم تحويل هذه الحرارة إلى البركة الموجودة في الأعلى، كما يمكن لهذا الإعداد تسخين المسبح في ديفون إلى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) حوالي 60% من الوقت.

وبهذه الطريقة، لا يحتاج المسبح إلى الاعتماد بقدر ما يعتمد على غلاية الغاز، ويخفض مركز البيانات استهلاك الغاز في المسبح بنسبة 62%، وفقًا لـ Deep Green ومن المتوقع أيضًا أن يقلل ذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالغاز بما يقرب من 26 طنًا متريًا سنويًا.

وهناك أيضًا تخفيضات كبيرة في التكلفة، وتوقع مركز Exmouth Leisure في ديفون الذي يضم أحد مراكز البيانات الصغيرة في Deep Green أن ترتفع تكاليف الطاقة بمقدار 100000 جنيه إسترليني (حوالي 120.000 دولار) هذا العام، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية يجب أن يساعد مركز البيانات في اقتطاع حوالي 20000 جنيه إسترليني (حوالي 24000 دولار) من تلك الفاتورة.

وتقول Deep Green إنها تهتم بتكاليف المعدات والتركيب والصيانة والكهرباء التي تستخدمها تقنيتها.

وبدلاً من ذلك، فإنها تجني الأموال من العملاء الذين يدفعون مقابل استخدام قوة الحوسبة لخوادمها للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، ومن خلال تحويل الحرارة المهدرة إلى أحواض السباحة توفر الشركة التقنية أيضًا الأموال التي كانت ستنفقها على أنظمة التبريد الأكثر تكلفة.