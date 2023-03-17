شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: STICKY WEB تحذر مستخدمى GOOGLE Chrome من إزالة ميزة الأمان الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت STICKY WEB المليارات من مستخدمي Chrome من إزالة Google لميزة الأمان الرئيسية، حيث قال عملاق التكنولوجيا إن الأداة لم تعد ضرورية - لكن المستخدمين يشعرون بخيبة أمل لرؤيتها تذهب، هذا ما نشر على موقع the sun

تم تشجيع مستخدمي Chrome على تشغيل ميزة الحماية المحسّنة الجديدة للبقاء آمنين، ضد البرامج الضارة وعمليات الخداع الاحتيالي الائتمان Google، تم تصميم أداة التنظيف من Google ، التي تم تقديمها في عام 2015 ، للعثور على البرامج غير المرغوب فيها، وحذفها التي قد تسد متصفحك، تمكن مستخدمو Chrome من الوصول إليه من خلال خيار التحقق من الأمان في الإعدادات الخاصة بهم.



وقالت جوجل في بيان: "حتى الآن ، أجرت أكثر من 80 مليون عملية تنظيف ، مما ساعد على تمهيد الطريق لشبكة أنظف وأكثر أمانًا". "سيقوم Chrome أيضًا بإزالة المكون الذي يفحص بشكل دوري أجهزة Windows ،ويطلب من المستخدمين التنظيف في حالة العثور على أي شيء مريب"، أوضحت جوجل أنه كان هناك "انخفاض مطرد" في البرامج غير المرغوب فيه على متصفحات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالناس، بالإضافة إلى انخفاض في الشكاوى حول التطبيقات التي تعيق تجربة الويب الخاصة بهم. "على سبيل المثال ، في الشهر الماضي، اكتشف 0.06٪ فقط من عمليات مسح Chrome Cleanup Tool التي يديرها المستخدمون [برامج غير مرغوب فيها] معروفة".

وأضافت Google أن ميزة التصفح الآمن من Google، جنبًا إلى جنب مع برامج مكافحة الفيروسات الشخصية للأشخاص النى تحظر ،"بشكل أكثر فعالية" البرامج غير المرغوب فيها.

استخدم العديد من مستخدمي Chrome هذه الميزة للمساعدة في الحماية من البرامج الضارة ،وإيقاف سرقة ملفات تعريف الارتباط ، أي عندما يتمكن طرف ثالث من نسخ بياناتك وتتبع جميع المواقع التي قمت باستكشافها.

ومع ذلك، يتعامل Chrome الآن مع البرامج الضارة، وسرقة ملفات تعريف الارتباط، باستخدام ميزات التصفح الآمن والحماية المحسّنة، المجانية بدلاً من ذلك،يعد التصفح الآمن في Chrome ميزة تلقائية،

يمكن للمستخدمين تغيير مستوى الحماية التي يتلقونها من خلال الانتقال إلى الإعدادات الخصوصية، والأمان، التصفح الآمن، واختيار المستوى الذي يريدونه ومع ذلك، سيتعين على المستخدمين التبديل يدويًا إلى ميزة الحماية المحسنة، والتي تم تقديمها في ديسمبر،ووفقًا لجوجل، فإن الميزة "تزيد بشكل كبير من الحماية من مواقع الويب والتنزيلات الخطيرة"،يمكن للمستخدمين تشغيله بالانتقال إلى chrome: // settings / security في متصفحهم.