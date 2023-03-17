شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن بدلة فضاء من الجيل التالى للمهمة التالية إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا و Axiom Space عما سيرتديه رواد فضاء Artemis III عندما يمشون على القمر فى مهمة Artemis III المقررة حاليًا في ديسمبر 2025، وستكون أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ هبوط أبولو 17 فى عام 1972، ومن المقرر أن تضم أول امرأة وأول شخص ملون يمشي على القمر، وفقا لتقرير engadget.

وتستوعب بدلة الفضاء الجديدة مجموعة واسعة من أنواع الأجسام، كما إنها أيضًا أكثر مرونة من البدلات السابقة، وتتميز بأضواء وحتى كاميرا عالية الدقة، ويمكن للتصميم حتى التعامل مع البرد القارس للمناطق المظللة بشكل دائم على القمر.

وإذا شعرت بخيبة أمل لعدم رؤية اللون الأبيض الأيقوني لبدلات ناسا الفضائية القديمة، فلا داعى للقلق هذا هو النموذج الأولى فقط، ومن المحتمل أن تكون النسخة النهائية بيضاء بالكامل عندما يرتديها رواد فضاء ناسا على سطح القمر.