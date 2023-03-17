شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OneWeb تخطط لإطلاق 36 قمراً صناعياً مع وكالة الفضاء الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة OneWeb، وهي شركة اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO) مدعومة من Bharti Enterprises ، لإطلاق 36 قمراً صناعياً مع وكالة ISRO الهندية في 26 مارس.

سيكون هذا الإطلاق، الذي يتم من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا، أندرا براديش، هو الإطلاق الثامن عشر لـ OneWeb حتى الآن والثالث هذا العام، استكمالًا للجيل الأول من كوكبة LEO وتمكين الشركة من بدء التغطية العالمية في عام 2023، وفقًا لـ بيان الشركة.

وفقًا للبيان، سيكون هذا الإطلاق أحد أهم المعالم في تاريخ OneWeb حتى الآن، مع إضافة 36 قمراً صناعياً إضافياً إلى أسطولOneWeb، وهو أول كوكبة LEO العالمية المكتملة على الإطلاق، وفقًا للبيان.

وأضاف أنه من خلال استكمال الكوكبة، يتخذ OneWeb ومقره لندن خطوة محورية إلى الأمام في تقديم تغطية عالمية.

ستساعد حلول OneWeb عالية السرعة ووقت الاستجابة المنخفض على ربط المجتمعات والمؤسسات والحكومات حول العالم، مما يدل على الإمكانات التي لا مثيل لها لاتصال LEO، وفقاً لموقع gadgets360.

وتمثل هذه المهمة ثاني نشر للقمر الصناعي OneWeb من الهند، مما يسلط الضوء على التعاون بين صناعات الفضاء في المملكة المتحدة والهند، سيقدم OneWeb حلولًا مضمونة ليس فقط للشركات ولكن أيضًا للبلدات والقرى والبلديات والمدارس، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للبيان.

وأضاف أن OneWeb لديها بالفعل حلول اتصال نشطة اليوم في مناطق جغرافية رئيسية في جميع أنحاء العالم وتجلب مناطق جديدة عبر الإنترنت من خلال الشراكة مع مقدمي الخدمات الرائدين بما في ذلك VEON و Orange و Galaxy Broadband و Paratus و Telespazio والمزيد.

وسيتم الإطلاق من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا، أندرا براديش، وستقوم بإجرائه NSIL ، الذراع التجارية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولديها مكاتب في فرجينيا بالولايات المتحدة ومنشأة لتصنيع الأقمار الصناعية في فلوريدا - Airbus OneWeb Satellites - وهي مشروع مشترك مع Airbus Defense and Space.