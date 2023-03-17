شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أدوات مايكروسوفت المستخدمة لـChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد برنامج " أوبن إيه أي" المدعوم من مايكروسوفت بإصدار جديد من التكنولوجيا التي تعمل على تعزيز الإحساس بالشات بوت "شات جي بي تي"، يُطلق عليه ChatGPT-4 ، وسيعمل نموذج اللغة الجديد متعدد الوسائط على رفع مستوى الرهان في سباق وادي السيليكون لاحتضان الذكاء الاصطناعي (AI).

قال مسؤول تنفيذي في مايكروسوفت أيضًا أن GPT-4 يساعد في تشغيل محرك بحث بينج.

لا يقوم صانع البرامج فقط بدمج أحدث تقنيات "أوبن إيه أي" في منتجاته: تعمل سحابة Azure أيضًا على تشغيل استخدام "أوبن إيه أي".

إليك جميع أدوات مايكروسوفت التي تستخدم تقنية "شات جي بي تي".





يحصل بحث بينج على دعم GPT-4

أعلنت مايكروسوفت عن دمج "بينج" الجديد مع "شات جي بي تي" في فبراير. كجزء من ذلك ، يحصل "بينج" الجديد على ميزة دردشة جديدة تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات وإعادة كتابة النص والمزيد. أيضًا ، أعلنت OpenAI للتو عن GPT-4 ، نموذجها متعدد الوسائط الأكثر تقدمًا ، وبعد ذلك بفترة وجيزة ، أكدت مايكروسوفت تكامل GPT-4 مع Bing. صيغة اللغة المحدثة أصبحت الآن أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة من سابقتها.





شريط أدوات Bing في Edge

يأتي أحدث إصدار من Microsoft Edge مزودًا بشريط أدوات Bing مضمن يتيح للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعاينة استخدام ميزة الدردشة في Bing. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح شريط الأدوات أيضًا للمستخدمين كتابة نص وإنشاء منشور مدونة وإنشاء تسميات توضيحية وأفكار.





Bing chatbot فى Skype

قامت مايكروسوفت أيضًا بدمج Bing chatbot في ساكيب.

يسمح للمستخدمين بإجراء محادثة مع Bing مثل جهة اتصال منتظمة والحصول على إجابات على الاستفسارات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء مجموعة على Skype باستخدام Bing chatbot والتفاعل معها أثناء محادثة أو مكالمة جارية.



بحث في Windows 11 مع تكامل Bing بحث في Windows 11 مع تكامل Bing

باستخدام ميزة إسقاط Windows 11 Moment 2 ، قامت Microsoft بدمج بحث Bing في شريط بحث نظام التشغيل.

يسمح للمستخدمين بكتابة استفساراتهم مباشرة في مربع البحث وتلقي الإجابات. على الرغم من أنه بالكاد اختصار ويعيد التوجيه إلى صفحة ويب bing.





يحصل Bing على مُنشئ صور AI مستوحى من Chat GPT

لدى Bing أيضًا منشئ صور AI جديد وهو مستوحى من فكرة ChatGPT.

مُنشئ الصور في شريط البحث عن الصور ويسمح للمستخدمين بإنشاء صورة AI بناءً على المتطلبات.





شات جي بي تي و Microsoft Azure

أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن تكامل ChatGPT في Azure لتزويد المطورين بخيار دمج الذكاء الاصطناعي المستند إلى ChatGPT في تطبيقاتهم وخدماتهم.