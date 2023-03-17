شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سفينة الشحن SpaceX Dragon تصل إلى محطة الفضاء اليوم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت كبسولة شحن SpaceX Dragon تحمل أكثر من 3 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) صباح اليوم.

وصل التنين الآلي الذي انطلق من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا مساء الثلاثاء 14 مارس إلى محطة الفضاء الدولية صباح اليوم الخميس والذى وصل قبل حوالي 20 دقيقة من الموعد المحدد بعد رحلة سلسة وهادئة، وفقا لتقرير space.

وتسمى المهمة الحالية CRS-27، لأنها رحلة الشحن الروبوتية السابعة والعشرون إلى محطة الفضاء الدولية التي تجريها سبيس إكس لصالح وكالة ناسا.

وحصلت سبيس إكس على عقد آخر لنقل رواد فضاء إلى المختبر المداري لناسا وأطلقت مؤخرًا المهمة السادسة المأهولة التشغيلية بموجب هذه الصفقة، ووصلت تلك الرحلة المكونة من أربعة أشخاص، والمعروفة باسم Crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية في 3 مارس .

وسلمت Dragon ما يقرب من 6300 رطل (2860 كجم) من الإمدادات على CRS-27، ومن بين البضائع معدات المركبات ومعدات السير في الفضاء وأكثر من 60 تجربة علمية مختلفة وبعض المعالجات لسكان المختبر المداري.

وقال فيل ديمبسي، مدير تكامل النقل في برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا، خلال مؤتمر صحفي قبل إطلاق CRS-27 يوم الاثنين الماضى: "طلبت أطقم العمل بعض الفاكهة الطازجة والأجبان المبردة، ويوجد على ظهر المركب التفاح والتوت والجريب فروت والبرتقال و طماطم الكرز، بالإضافة إلى عدد قليل من أنواع الجبن المختلفة.