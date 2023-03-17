شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستارلينك تتيح خدماتها الشهرية مقابل 200 دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تغيير اسم Starlink for RVs رسميًا إلى Starlink Roam، والآن يمكنك اختيار حزمة تجوال عالمية واصطحاب جهازك الطرفي معك إلى أي مكان في العالم حيث تتوفر الخدمة، وفقا لتقرير engadget.

وفى إعلان سبيس إكس، قالت إن الخيار مخصص للأشخاص "المسافرين إلى المواقع التي كان الاتصال فيها غير موثوق به أو غير متوفر تمامًا، وسيعيدك خيار التجوال العالمى إلى 200 دولار شهريًا بدلاً من 150 دولارًا أمريكيًا في الشهر مقابل تكاليف نظيره الإقليمي، وتم تسعير خدمة Starlink للعربات RVs في الأصل بسعر 135 دولارًا في الشهر، لكنها رفعت أسعارها في فبراير.

علاوة على ذلك، إذا نظرت إلى موقع Starlink على الويب ، فسترى أن التجوال العالمي متاح فقط مع الأجهزة المحمولة التي تبلغ قيمتها 599 دولارًا، وهذه هي محطة الخدمة التي لا توفر لك اتصالاً بالإنترنت أثناء تحرك سيارتك. إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على استخدام Starlink في سيارة في حالة حركة ، فسيتعين عليك شراء المحطة ذات الأداء العالي المسطح بقيمة 2500 دولار.

ولكن مرة أخرى، لا يمكنك الحصول عليها إلا من خلال اشتراك إقليمي "مُحدد جغرافيًا للعمل على الأرض داخل نفس القارة مثل عنوان الشحن المسجل الخاص بك، ولاحظ أنه إذا كنت تستخدم Starlink في بلد أجنبي لأكثر من شهرين، فقد يُطلب منك تغيير عنوانك المسجل تمامًا.

وبدأت Starlink في إرسال رسائل بريد إلكتروني حول خيار التجوال العالمي القادم الشهر الماضي، وقالت في ذلك الوقت إن خدمات التجوال العالمية "تتوقف على الموافقات التنظيمية"، لأنها لا تزال تفتقر إلى السلطة لتقديم الاتصال بالإنترنت في بعض البلدان مثل الهند.

وقالت Starlink أيضًا أنك قد تواجه "فترات قصيرة من الاتصال الضعيف، أو انقطاعها نهائيا " أثناء عملها على توسيع شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها لمزيد من التغطية.