شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستارلينك تتيح خدماتها الشهرية مقابل 200 دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفى إعلان سبيس إكس، قالت إن الخيار مخصص للأشخاص "المسافرين إلى المواقع التي كان الاتصال فيها غير موثوق به أو غير متوفر تمامًا، وسيعيدك خيار التجوال العالمى إلى 200 دولار شهريًا بدلاً من 150 دولارًا أمريكيًا في الشهر مقابل تكاليف نظيره الإقليمي، وتم تسعير خدمة Starlink للعربات RVs في الأصل بسعر 135 دولارًا في الشهر، لكنها رفعت أسعارها في فبراير.
ولكن مرة أخرى، لا يمكنك الحصول عليها إلا من خلال اشتراك إقليمي "مُحدد جغرافيًا للعمل على الأرض داخل نفس القارة مثل عنوان الشحن المسجل الخاص بك، ولاحظ أنه إذا كنت تستخدم Starlink في بلد أجنبي لأكثر من شهرين، فقد يُطلب منك تغيير عنوانك المسجل تمامًا.
وبدأت Starlink في إرسال رسائل بريد إلكتروني حول خيار التجوال العالمي القادم الشهر الماضي، وقالت في ذلك الوقت إن خدمات التجوال العالمية "تتوقف على الموافقات التنظيمية"، لأنها لا تزال تفتقر إلى السلطة لتقديم الاتصال بالإنترنت في بعض البلدان مثل الهند.
وقالت Starlink أيضًا أنك قد تواجه "فترات قصيرة من الاتصال الضعيف، أو انقطاعها نهائيا " أثناء عملها على توسيع شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها لمزيد من التغطية.