شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Orbit الفضائية توقف عملياتها مؤقتًا لمدة أسبوع وتمنح للموظفين إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت CNBC أن شركة إطلاق الأقمار الصناعية فيرجن أوربت بدأت وقف التشغيل ومنح أجازة معظم الموظفين باستثناء طاقم هيكلي، وقال متحدث باسم الشركة في بيان ورد أن الشركة تبحث عن مستثمرين جدد لتخفيف الضغط المالي وتخطط لتقديم "تحديث بشأن العمليات الجارية في الأسابيع المقبلة".

وتطلق شركات مثل SpaceX صواريخ ثقيلة من الأرض لنقل حمولات الأقمار الصناعية في المدار، ومع ذلك، تحمل Virgin Orbit صواريخ أصغر على ارتفاع حوالي 35000 قدم على جناح طائرة بوينج 747، مما يقلل الوقود المطلوب.

وفي وقت سابق من هذا العام، حاولت إطلاق تسعة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض من قاعدتها فى المملكة المتحدة ولسوء الحظ فشلت المهمة ويقال بسبب إزاحة فلتر الوقود نقلا عن engadget.

وجاءت هذه الانتكاسة على رأس المشاكل المالية الحالية، حيث شهدت الشركة انخفاضًا حادًا في أسهمها منذ ظهورها الأول في ديسمبر من عام 2021، وسجلت خسارة قدرها 49.2 مليون دولار في الربع المالي الأخير، حيث أحرقت الأموال من خلال أخذ أي إيرادات.

وعلى الرغم من هذه المشكلات، يبدو أن Virgin Orbit تحرز تقدمًا نحو إطلاقها التالي، وقال متحدث باسم الشركة الشهر الماضي: "لقد أوشك تحقيقنا على الانتهاء، وصاروخنا الإنتاجي التالي مع التعديل المطلوب في المراحل النهائية من التكامل والاختبار".