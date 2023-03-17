تكنولوجيا: Virgin Orbit الفضائية توقف عملياتها مؤقتًا لمدة أسبوع وتمنح للموظفين إجازة

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وفي وقت سابق من هذا العام، حاولت إطلاق تسعة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض من قاعدتها فى المملكة المتحدة ولسوء الحظ فشلت المهمة ويقال بسبب إزاحة فلتر الوقود نقلا عن engadget.
وجاءت هذه الانتكاسة على رأس المشاكل المالية الحالية، حيث شهدت الشركة انخفاضًا حادًا في أسهمها منذ ظهورها الأول في ديسمبر من عام 2021، وسجلت خسارة قدرها 49.2 مليون دولار في الربع المالي الأخير، حيث أحرقت الأموال من خلال أخذ أي إيرادات.
وعلى الرغم من هذه المشكلات، يبدو أن Virgin Orbit تحرز تقدمًا نحو إطلاقها التالي، وقال متحدث باسم الشركة الشهر الماضي: "لقد أوشك تحقيقنا على الانتهاء، وصاروخنا الإنتاجي التالي مع التعديل المطلوب في المراحل النهائية من التكامل والاختبار".