تكنولوجيا: Amazfit تطلق ساعة GTR Mini الذكية بعمر شحن 14 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit بشكل رسمي عن ساعة Amazfit GTR Mini التي تأتي بقدرة بطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 14 يوم.

تنطلق ساعة Amazfit GTR Mini الذكية بحجم 42 مم، مع تصميم نحيف 9.25مم، ووزن خفيف 24.6 جرام، كما تضم الساعة الذكية سوارة معصم 20مم.

أيضاً تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.28 إنش، وكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما تدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 14 يوم، مع بطارية بقدرة 280 mAh.

كما تدعم GTR Mini أكثر من 120 نمط رياضي، وتتضمن براءة إختراع في نظام GPS تعمل على تعزيز إستقبال الإشارات مع دعم 5 من أنظمة تحديد المواقع العالمية.

ويمكن للساعة الذكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة مع نظام GPS، وتدعم GTR Mini مقاومة الماء عند 5 ATM أو عمق 50 متر، لذا يمكن أن تدعم تمارين السباحة، أيضاً يتم تسجيل بيانات الأنشطة الرياضية ومشاركتها في تطبيقات Google Fit و Apple Health، وأيضاً تطبيقات Strava و Relive و Adidas Running.

أيضاً تدعم الساعة الذكية مراقبة ورصد ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع قياس نسبة الأكسجين في الدم، بآداء سريع في أقل من 15 ثانية.

مع دعم متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تأتي ساعة GTR Mini بنظام ZeppOS 2.0، ويدعم تطبيقات الطرف الثالث، ومن المقرر أن تتوفر الساعة في السوق الهندي قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان.

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