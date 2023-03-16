تكنولوجيا: سيارة Kia EV9 الكهربائية ذات الدفع الرباعي تتميز بثلاثة صفوف من المقاعد مع تصميم مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعطتنا شركة Kia نظرة على التصميم الداخلي والخارجي لسيارة EV9 SUV المذهلة، مع توفير المواصفات الرئيسية مثل حجم البطارية ومجموعة نقل الحركة، وتستعد الشركة لإطلاق السيارة لأول مرة في أوائل الشهر المقبل.

يتوافق الإصدار الجاهز للسوق بشكل وثيق مع مفهوم EV9 الأصلي الذي رأيناه لأول مرة في شهر نوفمبر من عام 2021، وهو تصميم مثير جدًا للاهتمام.

يحتوي الطراز القادم على نوافذ مثلثة الشكل في لوحة الربع الخلفي تشبه إلى حد كبير EV6، ولكن يبدو أنها تستمد الإلهام من سيارات الدفع الرباعي الصندوقية مثل سيارات Range Rover الأقدم.

وقالت الشركة إنها تستخدم هياكل مثلثة للرفارف وأقواس عجلات هندسية شديدة الوضوح تتحد مع هيكل الطائرة.” وعلى الرغم من كل الخطوط والحواف، تقول Kia إن EV9 لا تزال ديناميكية للغاية.

توفر السيارة ثلاثة صفوف من المقاعد، وبالتالي تصبح واحدة من أولى السيارات الكهربائية التي تدخل في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم الشهيرة. وهذا يعني أنها ستتعامل مع سيارات ICE مثل تيلورايد الخاصة بكيا، وتويوتا هايلاندر، وفورد إكسبلورر وسيارات أخرى.

كما يستخدم الصف الأوسط كراسي القبطان الدوارة، بحيث يمكن قلبها لمواجهة المقاعد الخلفية على غرار Orient Express. سيتم بيعها بتكوينات 6 و 7 ركاب، اعتمادًا على ما إذا كانت المقاعد الخلفية عبارة عن دلاء أو مقعد.

وفي الامام، تخلت Kia عن العرض الملفوف الهائل للمفهوم لصالح شاشتين بحجم 12.3 بوصة لمجموعة العدادات ونظام المعلومات والترفيه. كما تم تقليل عدد الأزرار المادية وإضافة عناصر تحكم لمسية. يستخدم الجزء الداخلي شبكة ومواد أخرى مصممة لزيادة الشعور بالرحابة.

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