شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مركز العائلة فى سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة تطبيق المحادثة سناب شات خاصية جديدة تسمى "مركز العائلة" تتيح للآباء مراقبة أوسع لكيفية استخدام أطفالهم الصغار للتطبيق دون انتهاك خصوصية الأطفال، وتتيح الخاصية الجديدة للآباء رؤية قائمة أصدقاء أطفالهم ومن يتواصلون معهم، لكنها لن تعرض محتوى المحادثات بين الأطفال وأصدقائهم.

يساعد مركز العائلة الآباء في الحصول على مزيد من المعلومات حول من هم أطفالهم المراهقون أصدقاء على سناب شات، والأشخاص الذين يتواصلون معهم، مع استمرار احترام خصوصية المراهقين واستقلاليتهم، إنّه مصمم ليظهر الطريقة التي يتفاعل بها الآباء مع أبنائهم المراهقين في العالم الواقعي، حيث يعرف الآباء عادةً من هم أصدقاء أطفالهم المراهقون ومتى يتسكعون، لكن لا يتنصتوا على محادثاتهم الخاصة.

يوفّر مركز العائلة ضوابط الوالدين للآباء فوق سن 25 عامًا وسيمنحهم القدرة على رؤية أصدقاء سناب شات الذين أرسل إليهم المراهقون رسائل أو صورًا أو مقاطع فيديو في الأيام السبعة الماضية، بطريقة ما تزال تحمي خصوصيتهم عن طريقهم عدم الكشف عن المحتويات الفعلية لمحادثاتهم (Snaps والرسائل).

بسهولة وسرية، أبلغ عن أي حسابات قد يشعر الآباء بالقلق بشأنها مباشرةً إلى فريق الثقة والأمان لدي سناب شات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تعاونت الشركة مع العديد من الأسر لكي يفهموا احتياجات كل من الآباء والأطفال، ومعرفة رؤية كل شخص للفارق بين الرقابة الآبوية وحماية الخصوصية للأطفال، كما تواصل المطورون مع خبراء أمن البيانات والإنترنت والسلامة للاستفادة من أرائهم بهدف تطوير مجموعة من الأدوات التي تعكس ديناميكيات العلاقات الفعلية بين الأباء والأبناء وتعزيز الثقة بين الجانبين.