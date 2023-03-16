شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مجموعة ماتش جروب ينفق 50 ألف دولار في ثلاثة أشهر على لعبة Clash of Clans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتش جروب إنه أنفق 50 ألف دولار في ثلاثة أشهر على لعبة Clash of Clans، وأكد على أنها لا تبدو Tinder Platinum صفقة سيئة، خلال محادثة في قمة المواعدة عبر الإنترنت في New Street Research حسب ما نشره موقع theverge

وقال برنارد كيم "لاأحد يلعب هذه الألعاب إلى الأبد، بعد نقطة معينة، يخرج الناس من تجربة اللعبة، وقال متاسف !؟ لقد أنفقت شخصيًا 50000 دولار في ثلاثة أشهر في لعبة Clash of Clans .....، وما زلت أنظر إلى ذلك مع الكثير من الخجل، "يا إلهي، ما الذي حصلت عليه حقًا من تلك التجربة؟" لا شيء ، - ألم أكن مسؤولًا عن Zynga، ويعمل ايضا برنارد كيم"كنائب رئيس أول في ذراع النشر على الأجهزة المحمولة في EA ، وهما شركتان أخريان قد تهتمان بجذب الأشخاص لشراء عناصر داخل اللعبة؟

في أساس الحكاية حول إنفاق حوالي 555 دولارًا في اليوم على إحدى ألعاب الهاتف المحمول هي إعلان ، وإن كان يأتي على حساب الصناعة التي كان كيم يعمل فيها، إنه يقول لماذا يجب عليك إنفاق أموالك على Tinder بدلاً من Clash of Clans.

سأعترف بذلك! باعتباري شخصًا قابل زوجتي على Tinder ، فأنا متعاطف مع هذه الرسالة، على الرغم من أنني لم أدفع مقابل التطبيق فعليًا، (الآن بعد أن فكرت في الأمر ، هذا يعني بالتأكيد أن أفضل عائد استثمار حصلت عليه كان من تطبيق استخدمته طوال أربعة أسابيع.)

ومع ذلك، فهي أيضًا ... ليست إجابة رائعة حقًا على السؤال الذي طُرح عليه، وكان في الغالب يقدم العرض التقديمي للمستثمرين والمحللين، وليس العملاء المحتملين، لذلك غالبًا ما يكون مجرد نوع من المرونة الغريبة - أو ربما قصة تحذيرية حول كيفية إدمان ألعاب الهاتف المحمول على الأشخاص الذين لديهم جيوب عميقة او ثروة هائلة.