تكنولوجيا: هاتف Vivo Y78 Plus يأتي قريباً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Vivo Y78 Plus في قاعدة بيانات TENAA اليوم، والتي أكدت على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع سعة أكبر للبطارية.

سجلت Vivo إصدار جديد من الهواتف الذكية بنموذج رقم vivo V2271A في منصة TENAA، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف الشركة المرتقب Vivo Y78 Plus.

وتوضح التسريبات أن هاتف Vivo Y78 Plus ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، كما تكشف تسريبات TENAA عن دعم هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Vivo Y78 Plus سيكون إصدار حصري للسوق الصيني، بينما تقدم الشركة هاتف vivo Y78 للأسواق العالمية على أن يتوفر في البداية في السوق الهندي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي Y78 Plus برقاقة Dimensity، مع شاشة بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث مرتفع، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، وينطلق في السوق الصيني بواجهة OriginOS Ocean، لكن في حالة إنطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية يأتي بواجهة Funtouch OS ونظام تشغيل Android 13.

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