علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: موتورولا تستعد قريباً للإعلان عن هاتف Motorola Razr Plus للعام 2023

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة موتورولا في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الصدفية القابلة للطي والذي ينطلق بعنوان Motorola Razr Plus 2023.

تعود شركة موتورولا لمنافسة إصدار سامسونج Galaxy Z Flip 4، وإصدار OPPO Find N2 Flip قريباً في الأسواق بإصدارها الجديد Motorola Razr 2023.

ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Mysmartprice عن أن موتورولا تقدم إصدار هذا العام بعلامة Plus التجارية.

ولقد أشارت التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Razr Plus 2023 سجل بنموذج رقم XT2321، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن موتورولا تدعم هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 2850 mAh.

أيضاً أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Motorola Razr (2023) يأتي بشاشة خارجية بحجم 3.7 إنش، أي بحجم أكبر من الشاشة الخارجية في OPPO Find N2 التي تتميز بحجم 3.26 إنش، ومن المتوقع أن تشير علامة Plus التجارية إلى التحسينات المقدمة في الإصدار القادم.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Razr Plus 2023 يأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لذا لن تتضمن الشاشة أي قطع أو نتوء للكاميرة الأمامية.

ولقد كشفت تسريبات مصورة عن دعم هذا الإصدار بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، مع فلاش LED، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب حول هذا الإصدار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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