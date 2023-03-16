شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة هولندية تتهم فيسبوك بإساءة استخدام بيانات شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت محكمة هولندية فيسبوك بإساءة استخدام بيانات شخصية، وخلصت المحكمة في دعوى جماعية، إلى أن الشركة الأوروبية التابعة لشركة «ميتا بلاتفمورمز»، «فيسبوك» أيرلندا، استخدمت بشكل غير صحيح بيانات شخصية لمواطنين هولنديين في الفترة بين عامي 2010 و2020.

وورد، في ملخص حكم المحكمة، وفقا لما ذكره موقع "البيان"، أنه "تمت معالجة المعلومات الشخصية لأغراض الإعلانات، وهو غير مسموح به في تلك الحالة".

ولم تصل القضية الهولندية بعد إلى مرحلة المطالبة بأي تعويضات.

وعلى صعيد آخر، كان كشف تقرير مؤخرا أن "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك تستعد لتسريح مزيد من الموظفين "في جولات متعددة خلال الأشهر المقبلة"، مضيفًا أن الشركة ستلغي الوظائف التي ستكون تقريبًا بنفس حجم العام الماضي عندما خفضت الشركة القوة العاملة بمقدار 13٪.