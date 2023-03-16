تكنولوجيا: BMW تستعد لإطلاق سيارة 5-Series Sedan الكهربائية في أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة BMW في مؤتمرها السنوي عن سيارة 5-Series Sedan الكهربائية التي تنطلق بشكل رسمي في شهر أكتوبر.

إستعرضت شركة BMW بعض التفاصيل حول الطرازات القادمة من السيارات الكهربائية خلال حدث الشركة الذي عقد مؤخراً.

ولقد أعلنت الشركة عن إصدارها القادم من سلسلة سيارات 5 Series sedan الكهربائية والتي تنطلق في شهر أكتوبر بعنوان BMW i5.

وتعد 5 Series من النماذج الرائدة لشركة BMW على مدار 50 عام، حيث أصدرت الشركة أكثر من 10 ملايين سيارة منذ عام 1972.

وتختلف سيارة BMW i5 الجديدة المرتقبة التي تأتي بتصميم كهربائي بالكامل، والتي تشكل نقطة التسويق الرئيسية لهذا الإصدار.

كما أكدت الشركة على إدراج إصدار كهربائي خاص BMW M GmbH في خط إنتاجها الجديد من BMW 5 Series Sedan، كما أوضحت BMW في إعلانها على أن هذه الإصدارات هي خطوة جديدة لتنفيذ رؤية الشركة في التوسع في سوق السيارات الكهربائية.

أيضاً من المقرر أت تبدأ BMW في إنتاج i5 sedan في منشأة Dingolfing الصناعية في جنوب بافاريا، على أن يبدأ الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، كما أشارت الشركة في إعلانها إلى خططها لإطلاق إصدار منخفض التكلفة في خط إنتاجها من السيارات الكهربائية.

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