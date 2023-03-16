تكنولوجيا: تسريبات توضح المواصفات الرئيسية لهاتف Infinix Hot 30i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Infinix للإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Hot 30i في حدث يعقد في 27 من مارس، ولقد أوضحت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تعقد Infinix مؤتمرها القادم في السوق الهندي لإطلاق هاتف Infinix Hot 30i، ولقد رصد الهاتف في منصة Google Play التي أوضحت بعض من مواصفات الهاتف، كما كُشِف عن تصميم الهاتف من الجهة الأمامية.

وتؤكد الصور المسربة على أن هاتف Hot 30i يأتي بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما تكشف التسريبات عن دعم الهاتف برقاقة Unisoc T606.

من جانب أخر تكشف التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي عن أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 12.

أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة جودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1612 بيكسل، كما تؤكد الصفحة الرسمية للهاتف في موقع Infinix الرسمي على أن الهاتف يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تشير التسريبات إلى أن Hot 30i يأتي باللون الأبيض وأيضاً اللون البرتقالي، كما يأتي الغطاء الخلفي المميز باللون الأبيض والأسود وأيضاً الأزرق بتصميم زجاجي، على أن يأتي النموذج المميز باللون البرتقالي بتصميم جلدي.

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