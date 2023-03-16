تكنولوجيا: هاتف Pixel 8 Pro يأتي قريباً بإنحناء أقل في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة جوجل إصدارها القادم من الهواتف المميزة Pixel 8 Pro بتصميم يتميز بإنحناء أقل في الشاشة، وزوايا دائرية أكثر مقارنة بإصدار الشركة السابق Pixel 7 Pro.

تتجه الأضواء مؤخراً للجيل القادم من هواتف جوجل المميزة Pixel 8 التي تشغل عدد من التسريبات بالفعل.

ولقد إستهدفت أحدث التسريبات التركيز على إصدار Pro من السلسلة القادمة، حيث تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بإنحناء أقل في الشاشة مع تصميم دائري أكثر لزوايا الهاتف.

وتشير التسريبات إلى خطط جوجل للإعلان عن سلسلة Pixel 8 في حدث يعقد في شهر أكتوبر، أيضاً تؤكد الصور المسربة ثلاثية الأبعاد على أن هاتف Pixel 8 Pro يأتي بتصميم يدعم المستخدم بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

وتعمل جوجل على تنفيذ هذا عبر تصميم أقل إنحناء في الشاشة مقارنة بهاتف Pixel 7 Pro، وهو التصميم ذاته الذي تتجه إليه سامسونج في الإصدارات الأخيرة من هواتف الشركة المميزة.

أيضاً توضح الصور ثلاثية الأبعاد أن جوجل تدعم Pixel 8 أيضاً بتصميم دائري أكثر في زوايا إطار الهاتف على غرار إصدار Pro، كما يتميز الإصدار الرئيسي أيضاً بتصميم مسطح في الشاشة.

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