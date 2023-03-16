شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.35 % خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر البيتكوين انخفاضًا اليوم الخميس حيث انخفضت قيمة العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في العالم بعد يومين من تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، خسارة 1.35 %، ويتم تداول Bitcoin بسعر 24،340 دولارًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية، خلال الـ 24 ساعة الماضية،

وانخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 400 دولار وسط الرياح المعاكسة القوية التي تتأرجح في الأسواق، حيث يتوقع خبراء التشفير أن BTC قد تشهد تقلبات ملحوظة في الأسعار قبل أن تتمكن من تجاوز علامة 25000 دولار.

وانخفضت قيمة إيثر بنسبة 2.95 % لتتداول عند 1643 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفض سعر ETH بمقدار 60 دولارًا، واتبعت معظم العملات المشفرة مسارًا مشابهًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.40 %، وفقًا لإحصائيات CoinMarketCap، يبلغ تقييم قطاع التشفير 1.06 تريليون دولار.

بينما يبدو أن صناعة العملات المشفرة تشق طريقها في العديد من البلدان، فقد زعمت دراسة جديدة أجرتها بوابة الألعاب اللامركزية - Crypto Betting أن السلفادور من بين الدول التي استمر فيها الميل نحو Bitcoin بمرور الوقت على الرغم من الصعود والهبوط.