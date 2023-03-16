تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 21 من مارس للإعلان عن Oppo Find X6 وسلسلة Pad 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 21 من مارس لعقد حدث للإعلان الرسمي عن Oppo Find X6 وسلسلة الأجهزة اللوحية Pad 2.

شاركت Oppo إعلانات تشويقية عبر موقعها الرسمي اليوم لتكشف عن الإعلانات المرتقبة من الشركة خلال المؤتمر المقرر عقده خلال أيام.

ويكشف الإعلان التشويقي الأول عن هاتف Oppo Find X6 الذي يظهر بتصميم جلدي باللون البرتقالي، مع تصميم دائري للكاميرة الخلفية، كما يظهر مستشعر periscope في إعدادات الكاميرة.

كما يكشف الإعلان التشويقي عن جزء من علامة Hasselblad التجارية التي تتعاون مع Oppo لتطوير إعدادات الكاميرة في هاتف Find X6، أيضاً تظهر نقطة باللون البرتقالي في إطار وحدة الكاميرة.

وتقدم Oppo خلال الحدث القادم أيضاً سلسلة أجهزة Oppo Pad 2 اللوحيه التي تظهر في الإعلان التشويقي بإطارات نحيفة في محيط الشاشة، مع زر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيسر، وزر خاص بمستوى الصوتيات في الجزء العلوي.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن Oppo تقدم اثنان من الإصدارات من سلسلة Oppo Find X6 على أن يأتي الإصدار الرئيسي برقاقة Dimensity 9200، بينما تقدم إصدار Find X6 Pro برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

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