شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حذف سجل المواقع على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سجل المواقع في خرائط Google ميزة يعرفها العديد من المستخدمين على الأرجح. يسمح هذا للأشخاص بمشاهدة المكان الذي كانوا فيه والوصول إلى مواقعهم السابقة، بما في ذلك المطاعم أو الأماكن الأخرى التي تمت زيارتها في العالم الحقيقي أو عبر الإنترنت عبر خرائط Google. يمكن للأشخاص أيضًا استخدام هذه البيانات لمقارنة المواقع بمرور الوقت ورؤية أنماط الحركة في منطقة معينة.

وبشكل افتراضي، يكون سجل مواقع Google الخاص بك خاصًا ولا يمكنك الوصول إليه إلا عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، ومع ذلك، يمكن أن يكون سجل الموقع مرئيًا للآخرين إذا اخترت مشاركته معهم أو إذا قمت بمشاركة تفاصيل تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

اتبع هذه الخطوات:- افتح خرائط جوجل على هاتفك الذكي.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي التي تظهر في الزاوية اليمنى العليا.

- الآن ، اضغط على "مخططك الزمني" ثم على النقاط الثلاث.

- حدد الخيار "الإعدادات والخصوصية" ثم مرر لأسفل وحدد "حذف كل سجل المواقع".





يمكنك حذف مواقع محددة من سجل المواقع في خرائط Google باتباع الخطوات التالية:- على هاتفك ، افتح تطبيق خرائط Google.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي ثم على خيار "مخططك الزمني".

- الآن ، اضغط على الموقع الذي ترغب في حذفه ثم على أيقونة سلة المهملات.