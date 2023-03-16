شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استعادة حسابك فى جوجل إذا نسيت كلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرين مشكلة أثناء تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، بسبب عدم تذكر كلمة المرور، أو اسم المستخدم، يمكنك استعادة حسابك من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

أتاحت جوجل طريقة رسمية بسيطة لاستعادة الحسابات ستحتاج فيها إلى إدخال بعض المعلومات حتى تتمكن جوجل من التحقق من هويتك، وإذا تحققت جوجل من هويتك ستكون قادرًا على استعادة حسابك ويمكن البدء باستخدامه مرة أخرى.

كيفية استعادة حساب جوجل:

للبدء بعملية استعادة حسابك في جوجل، حاول جمع جميع المعلومات ذات الصلة بالحساب الذي تريد استرداده مثل: عنوان البريد الإلكتروني، والاسم الموجود في الحساب، وكلمات المرور التي استخدمتها، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى صفحة Google Account Recovery.

2- اكتب في خانة (عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف) Email or phone عنوان البريد المرتبط بالحساب الذي تريد استعادته، أو رقم الهاتف المرتبط به.

3- اضغط فوق زر (التالي) Next.

4- إذا أدخلت عنوان بريد إلكتروني، اكتب كلمة المرور الأخيرة التي تتذكرها، ثم اضغط فوق زر (التالي) Next.

5- سيطلب منك جوجل إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أضفته إلى حسابك للاسترداد، إذ ستظهر لك رسالة.

6- بعد أن تضيف عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالاسترداد، اضغط فوق زر (إرسال) Send.

7- ستتلقى رمز التحقق في البريد الإلكتروني الخاص باسترداد حسابك، أدخل رمز التحقق في المكان المخصص ثم اضغط فوق زر (التالي) Next.

8- إذا أدخلت رقم هاتفك بدلًا من عنوان بريدك الإلكتروني، سترسل جوجل رمز تحقق إلى رقم هاتفك.

9- اكتب رمز التحقق في الخانة الخاصة بإضافة رمز التحقق، ثم اضغط فوق زر (التالي) Next.