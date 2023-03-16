شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أرباح فوكسيكون بنسبة 10% على أساس سنوى بسبب قواعد كوفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة فوكسيكون الموردة لشركة آبل عن انخفاض بنسبة 10% في صافي أرباح الربع الأخير من العام السابق، حيث تعطل الإنتاج في أكبر مصنع آيفون لديها بسبب قواعد الصين الصارمة لـ COVID-19.

توقعت أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم استقرار إيرادات الربع الأول و 2023 ، في حين قدرت إيرادات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية أن تسجل نموًا كبيرًا في الأشهر الثلاثة الأولى.

وقالت الشركة التايوانية إن صافي أرباح الربع من أكتوبر إلى ديسمبر انخفض إلى 40 مليار دولار تايواني (1.31 مليار دولار) من 44.4 مليار دولار تايواني في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان ذلك متماشيا مع متوسط ​​توقعات بأرباح بلغت 39.98 مليار دولار تايواني من قبل 13 محللا، وفقا لرفينيتيف.

وقالت الشركة في بيان، دون الخوض في تفاصيل، إن إيرادات منتجاتها الإلكترونية الاستهلاكية الرئيسية كانت ثابتة في الربع الرابع مقارنة بالعام الماضي. تضم المجموعة هواتف ذكية وتشكل أكثر من نصف إجمالي إيراداتها.

ذكر gadgetsNow أن إنتاج أجهزة آيفون واجهت اضطرابًا قبل عيد الميلاد وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير، بعد أن دفعت القيود للسيطرة على COVID-19 آلاف العمال إلى مغادرة خطوط مصنع Foxconn في حرمها الجامعي الضخم في تشنغتشو بالصين

قالت الشركة إن الإنتاج استؤنف سابقًا في مدينة Zhengzhou ، التي تنتج غالبية طرازات آبل المتميزة، بما في ذلك iPhone 14 Pro.