شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض متحفى فى سان فرانسسكو يثير للجدل عن روبوتات قاتلة للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي التقدم في الذكاء الاصطناعي بقوة وسرعة لدرجة أن متحفا في سان فرانسيسكو، القلب النابض للثورة التكنولوجية، قد تخيل نصبا تذكاريا لموت البشرية، حسب ما تم نشره على موقع روسيا اليوم.

وقال ربوت يرحب بالزائر في "متحف Misalignment"، وهو معرض جديد عن التكنولوجيا المثيرة للجدل: "آسف لقتل معظم البشر مع ابتسامة وشارب".

وتُمزج القطع في هذا العرض المؤقت المزعج مع الكوميديا، وهذا العرض الأول يحتوي على ملاحظات دقيقة للذكاء الاصطناعي، يؤديها للزوار الذين يتخطون خط رؤيته.

وقالت أودري كيم، أمينة المعرض: "مفهوم المتحف هو أننا في عالم ما بعد الترويع حيث دمر الذكاء الاصطناعي العام بالفعل معظم البشرية".

وقالت: "لكن بعد ذلك، أدرك الذكاء الاصطناعي أن ذلك كان أمرا سيئا وأنشأ نوعا من النصب التذكاري للإنسان، لذا فإن شعار برنامجنا هو" آسف لقتل معظم البشر"".

ويعد الذكاء الاصطناعي العام مفهوما أكثر ضبابية من الذكاء الاصطناعي البسيط الذي يتسلل إلى الحياة اليومية، كما يتضح من الظهور السريع لتطبيقات مثل ChatGPT أو روبوت دردشة Bing وكل الضجيج المحيط بها، والذكاء الاصطناعي العام هو "ذكاء اصطناعي AL قادر على فعل أي شيء يستطيع الإنسان القيام به"، وهو دمج القدرات الإدراكية البشرية في الآلات.

وفي جميع أنحاء سان فرانسيسكو، وأسفل شبه الجزيرة في وادي السيليكون، أصبحت الشركات الناشئة متحمسة للسير على درب الكأس المقدسة للذكاء الاصطناعي العام.

وقال سام ألتمان، مؤسس OpenAI منشئ ChatGPT، إن الذكاء الاصطناعي العام، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكنه "رفع مستوى الإنسانية" وتغيير "حدود الاحتمالات".

لكن أودري كيم تريد إثارة التفكير في مخاطر المبالغة في ذلك وبسرعة كبيرة.

وقالت: "كان هناك الكثير من المحادثات حول أمان الذكاء الاصطناعي في دوائر التكنولوجيا الفكرية المتخصصة جدا على "تويتر"، وأعتقد أن هذا مهم جدا".

وأضافت أن هذه المحادثات ليس سهلا إيصالها إلى عامة الناس مثل المفاهيم التي يمكنك رؤيتها أو الشعور بها.

وسلطت كيم الضوء بشكل خاص على النحت المسمى "Paperclip Embrace": تمثالان نصفيان لبشربان يمسك أحدهما الآخر، مصنوعان بالكامل من مشابك الورق.

ويشير العمل إلى استعارة للفيلسوف نيك بوستروم، الذي تخيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما يمكن أن يحدث إذا تمت برمجة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع ورقية.

وقالت كيم: "يمكن أن تصبح أكثر قوة، وتحسن نفسها باستمرار لتحقيق هدفها الوحيد، لدرجة تدمير البشرية جمعاء من أجل إغراق العالم بمشابك الورق".

إن تقييم مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، هو موضوع أصبح قريبا من قلب كيم في وظيفة سابقة في شركة Cruise، وهي شركة سيارات مستقلة.

وقالت إنها عملت هناك على تقنية "لا تصدق"، "يمكن أن تقلل من عدد الحوادث الناجمة عن الخطأ البشري"، لكنها تمثل أيضا مخاطر.

وتم تخصيص الطابق السفلي من المعرض للذكاء الاصطناعي باعتباره مأساة وكابوسا حيث تقوم آلة مدعومة من GPT-3، نموذج اللغة وراء ChatGPT، بتكوين خطوط حاقدة ضد الإنسانية، في كتابة متصلة، وأحد المعروضات عبارة عن حوار تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعيAL - ومزيف تماما - بين الفيلسوف سلافوي زيزك والمخرج السينمائي فيرنر هرتزوغ، وهما من أكثر المفكرين احتراما في أوروبا.

وهذه "المحادثة اللانهائية" هي تأمل في التزييف العميق: الصور أو الصوت أو الفيديو الذي يهدف إلى التلاعب بالرأي من خلال انتحال شخصية أناس حقيقيين وهي أصبحت أحدث أسلحة التضليل عبر الإنترنت.

وقالت كيم: "لقد بدأنا هذا المشروع منذ خمسة أشهر فقط، ومع ذلك فإن العديد من التقنيات المعروضة هنا تبدو بدائية تقريبا".

وهي تأمل في تحويل المعرض إلى معرض دائم به مساحة أكبر والمزيد من الأنشطة.