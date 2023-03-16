شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية ترصد 2.5 مليار دولار لتمويل أجهزة شحن المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقبل وزارة النقل الآن الطلبات الخاصة ببرنامج المنح التقديرية لشحن وتزويد البنية التحتية البالغة 2.5 مليار دولار، والذي سيوزع الأموال على المدن والمقاطعات والحكومات الإقليمية والقبائل للمساعدة في نشر شواحن المركبات الكهربائية ومحطات وقود الهيدروجين وأنظمة خفض الانبعاثات الأخرى بالقرب من سكانها.

وسيذهب نصف تمويل البرنامج إلى أجهزة الشحن والمحطات في الأماكن "المتاحة للجمهور" مثل أماكن وقوف السيارات والمتنزهات والمدارس، كما سيقوم الباقي بتثبيت هذه المعدات في "ممرات وقود بديلة" على طول الطرق السريعة للمساعدة في السفر لمسافات طويلة، وفقا لتقرير engadget.

وستوفر الجولة الأولى من التمويل 700 مليون دولار، بينما سيأتى الباقى على مدى خمس سنوات من البرنامج، ويتعين على المسؤولين التقدم فى موعد أقصاه 30 مايو.

وهذة المبادرة هي جزء من حملة الرئيس بايدن الأوسع لبناء 500000 محطة شحن بحلول عام 2030، أو حوالي خمسة أضعاف ما كانت عليه في أوائل عام 2022، وتهدف الأموال المخصصة كجزء من قانون البنية التحتية للحزبين إلى ضمان وصول الرسوم في غضون 50 أميال من موقع شخص ما في جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

بينما يهدف هذا الجهد إلى تحفيز تبني المركبات الكهربائية بشكل عام، وهناك تركيز إضافي على المجتمعات المحرومة مثل بعض المناطق الحضرية والريفية.

وتعتبر البنية التحتية القوية للشحن أمرًا حيويًا على نطاق واسع للانتقال بنجاح بعيدًا عن سيارات محركات الاحتراق، وقد تكون المحطات الحالية مزدحمة أو غير موثوقة في بعض الأحيان، ولا تدعم دائمًا الشحن السريع المتوفر مع المركبات الكهربائية الحديثة، والتمويل الحكومي غير مضمون لإصلاح هذه المشاكل، ولكن يجب أن يزيد من احتمالية السفر عبر البلاد فى رحلة كهربائية.