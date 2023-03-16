شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يلتقط صورة نجم نادر قبل انفجاره.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويُظهر الالتقاط الذى نراه فى الصورة نجم يقع في كوكبة القوس على بعد حوالي 15000 سنة ضوئية من الأرض، وعندما شاهد جيمس ويب "JWST" لأول مرة النجم WR 124 فى يونيو 2022، التقط النجم وهو يمر بمرحلة Wolf-Rayet.
والغبار الكوني هو شيء يحرص علماء الفلك على دراسته لعدة أسباب منها أن المادة هي لبنة أساسية في الكون، وكما لاحظت ناسا فإنها تحمي النجوم المتجمعة ويمكنها حتى أن تتجمع لتشكيل الكواكب، ومع ذلك فى الوقت الحالى لا توجد نظرية تشرح كمية الغبار الكوني الموجودة في الكون.
ويمكن لـ JWST مساعدة علماء الفلك في معالجة هذا اللغز، وقبل تلسكوب جيمس ويب لم يكن لدى علماء الفلك المحبين للغبار معلومات تفصيلية كافية لاستكشاف أسئلة حول إنتاج الغبار في بيئات مثل WR 124، وما إذا كانت حبيبات الغبار كبيرة ووفيرة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة في المستعر الأعظم وأن تصبح مساهمة كبيرة في الغبار الكلي "، وقالت ناسا أن الآن يمكن التحقيق في هذه الأسئلة ببيانات حقيقية."