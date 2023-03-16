شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. بين حذف حساب فيسبوك وإلغاء تنشيط الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ البعض من مستخدمي فيسبوك إلى هجر المنصة لفترة زمنية معينة، وذلك بهدف الراحة أو الابتعاد بعض الشيء عن منصات التواصل الاجتماعي، ووفقًا لتوجيهات فيسبوك الرسمية تتيح المنصة للمستخدم إلغاء تنشيط الحساب، وذلك يمكن المستخدم من إعادة تنشيط حسابه وقت ما يشاء.

ومن المعروف أيضاً أن شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك تتيح للمستخدمين تعطيل حساباتهم لفترات معينة حسب رغبتهم، ثم يمكنهم إعادة استخدامها مرة أخرى مع الحفاظ على بياناتهم الشخصية ورسائلهم وصورهم المختلفة بالكامل كما هى بدون المساس بها، لكن خلال فترة التعطيل لن يتمكن أى شخص آخر من الوصول إلى حساب المستخدم المعطل، ولن يتمكن الأشخاص ضمن المنصة من رؤية المخطط الزمني أو البحث عن ملفك الشخصي.

وسوف تبقى بعض المعلومات مرئية، مثل الرسائل التي أرسلتها إلى مستخدمين آخرين.

أما حذف الحساب من منصة فيسبوك بشكل نهائي هو عملية أكثر خطورة بكثير، ويعني ذلك أنه لا يمكنك الدخول إلى حسابك بعد حذفه.

ويتأخر طلب الحذف لبضعة أيام بعد القيام بتقديم الطلب، وسوف يتم إلغاء طلب الحذف الخاص بك إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى خلال هذا الوقت، ويمكن أن يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يومًا على فسيبوك، وذلك لحذف بياناتك المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي.

ولا يتم تخزين بعض الأشياء في حسابك، وهذا يعني أن بعض الأصدقاء قد يكون لديهم رسائل منك، حتى بعد حذف حسابك.