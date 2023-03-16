شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصنع كمبيوتر عملاق لتشغيل أبحاث الذكاء الاصطناعى لـOpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مايكروسوفت ببناء جهاز كمبيوتر عملاق لبدء تشغيل أبحاث الذكاء الاصطناعي (AI) OpenAI لتدريب مجموعات كبيرة من النماذج، حيث تقوم بدمج الآلاف من رقائق الرسومات Nvidia A100 لدعم ChatGPT و Bing AI chatbot.

واستثمر صانع ويندوز مليار دولار في OpenAI في عام 2019 ووافق على بناء "كمبيوتر عملاق ضخم ومتطور".

لماذا قامت مايكروسوفت ببناء كمبيوتر عملاق؟

الهدف من بناء هذا الكمبيوتر العملاق هو توفير قوة حوسبية كافية لتدريب وإعادة تدريب مجموعة كبيرة بشكل متزايد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات لفترات طويلة من الزمن.

وقال Nidhi Chappell ، رئيس منتج مايكروسوفت لـ Azure High -حوسبة الأداء والذكاء الاصطناعي.

وأضافت "لذلك كان هناك بالتأكيد دافع قوي لتدريب عارضات أكبر على فترة زمنية أطول، مما يعني أنك لا تحتاج فقط إلى امتلاك أكبر بنية أساسية، بل يجب أن تكون قادرًا على تشغيلها بشكل موثوق لفترة طويلة من الوقت".

وفي مؤتمر مطوري Build في عام 2020، أعلنت مايكروسوفت أنها تقوم ببناء كمبيوتر عملاق - بالتعاون مع OpenAI وحصريًا من أجله - مستضاف في Azure المصمم خصيصًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال جريج بروكمان، الرئيس والمؤسس المشارك لـ OpenAI: "كان التصميم المشترك لأجهزة الكمبيوتر العملاقة مع Azure أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق احتياجاتنا التدريبية الملحة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يجعل عمل البحث والمواءمة الخاص بنا على أنظمة مثل ChatGPT ممكنًا".

بنية الكمبيوتر العملاق لـ مايكروسوفت؟

جمعت مايكروسوفت عشرات الآلاف من رقائق الرسومات Nvidia A100 لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرت طريقة وضع الخوادم على الرفوف لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

"لقد أنشأنا بنية نظام يمكن أن تعمل ويمكن الاعتماد عليها على نطاق واسع جدًا، هذا ما أدى إلى جعل ChatGPT ممكنًا. هذا هو النموذج الذي خرج منه.

ونقلت بلومبرج عن تشابيل قوله "سيكون هناك الكثير والكثير غيره".

فيما يتعلق بالسعر ، قال سكوت جوثري ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الذي يشرف على السحابة والذكاء الاصطناعي ، إن تكلفة المشروع "ربما تكون أكبر" من عدة مئات من ملايين الدولارات.

لمعالجة النماذج وتدريبها، يحتاج OpenAI أيضًا إلى أكثر من جهاز كمبيوتر عملاق - إعداد سحابي قوي.

تعمل مايكروسوفت بالفعل على جعل قدرات الذكاء الاصطناعي في Azure Cloud أكثر قوة مع الأجهزة الافتراضية الجديدة التي تستخدم وحدات معالجة الرسومات Nvidia's H100 وA100 Tensor Core جنبًا إلى جنب مع شبكة Quantum-2 InfiniBand.

ستقوم مايكروسوفت بتمكين OpenAI والشركات الأخرى - التي تستخدم الآن روبوتات دردشة AI - التي تعتمد على Azure لتدريب نماذج AI أكبر وأكثر تعقيدًا.

"لقد رأينا أننا سنحتاج إلى بناء مجموعات ذات أغراض خاصة تركز على تمكين أعباء عمل تدريبية كبيرة، وكانت OpenAI واحدة من أولى نقاط الإثبات على ذلك.

أضاف إريك بويد، نائب رئيس شركة Microsoft Azure AI، "لقد عملنا معهم عن كثب لمعرفة الأشياء الرئيسية التي كانوا يبحثون عنها أثناء قيامهم ببناء بيئات التدريب الخاصة بهم وما هي الأشياء الأساسية التي يحتاجونها "،