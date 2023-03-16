شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تؤخر علاوات الموظفين تحسبا لحالة عدم اليقين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باستثناء شركة آبل، قام جميع أعضاء الخمسة الكبار - جوجل المملوكة لشركة ألفابت، وشركة ميتا التابعة لشركة فيسبوك ومايكروسوفت وأمازون - بتسريح الآلاف من الموظفين لمعالجة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفقًا لأحد التقارير، يبدو أن شركة آبل بدأت أيضًا تشعر بحرارة التباطؤ، حيث تم الإبلاغ عن أن صانع آيفون يتخذ خطوات معينة لإدارة الميزانيات العمومية.

غرد مارك جورمان من بلومبرج بأن شركة آبل تؤخر علاوات الموظفين، "لتوسيع جهودها لخفض التكاليف من خلال توسيع تباطؤ التوظيف ليشمل المزيد من الأدوار، والحد من السفر والمزيد من التدقيق في الميزانيات".

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، تؤخر آبل مكافآت الموظفين لبعض الفرق وبدأت في الانتقال إلى جدول مدفوعات مرة واحدة في السنة من مرتين في السنة - يحدث عادةً في أبريل وأكتوبر.

قال التقرير إن التغيير أثر على هندسة البرمجيات والخدمات، مضيفًا أن الموظفين في العمليات، وتجزئة الشركات، ومجموعات أخرى يتبعون الخطة القديمة.

نقلاً عن أشخاص على دراية بالموقف، ذكرت بلومبرج أن شركة آبل "تؤخر المكافآت لبعض أقسام الشركات وتوسع جهود خفض التكاليف، وتنضم إلى نظرائها في وادي السيليكون في محاولة تبسيط العمليات في أوقات عدم اليقين".

الحد من التوظيف

تحد الشركة من التوظيف في المزيد من الوظائف وتترك الوظائف شاغرة عند مغادرة الموظفين.

ذكر تقرير سابق صادر عن بلومبرج أنه على الرغم من عدم تأثرها بموجة التسريح التي شوهدت في أرباع منافسيها، إلا أن لدى آبل مشكلة تتعلق بالموظفين.

شهدت الشركة حوالي 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين منذ النصف الثاني من عام 2022.

ومع ذلك تعاملت آبل مع هذه المغادرين بشكل جيد إما عن طريق ملء تلك المناصب أو عن طريق توزيع المسؤوليات.

قد تساعد الخطوة لتأجيل المكافآت الشركة أيضًا على الاحتفاظ بالموظفين الذين ربما خططوا للاستقالة بعد تلقي تعويضات أبريل.

يأتي التطور الأخير بعد شهر تقريبًا من تقرير صادر عن "نيويورك بوست"، زعم فيه أن شركة آبل بدأت في الاستغناء عن المتعاقدين الخارجيين لخفض التكاليف، مضيفًا أن عدد القوى العاملة المتعاقدة التي يتم تسريحها بالآلاف.

وقال التقرير: "بدلاً من انتظار انتهاء صلاحية العقود التي يتم تجديدها عادةً كل 12 إلى 15 شهرًا، تقوم شركة آبل بفصل المقاولين تمامًا".

في وقت سابق من هذا العام، وصف الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، عمليات التسريح في الشركة بأنها "الملاذ الأخير من نوع ما" ، مضيفًا أنه "لا يمكنك القول مطلقًا".

ونقل عنه قوله "نريد إدارة التكاليف بطرق أخرى بالقدر الذي نستطيع".