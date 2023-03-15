شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى ينضم إلى Docs وGmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمقت شركة Google انخراطها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر إصدار مجموعة من الأدوات التي ستتيح للمستخدمين إنشاء نصاً في Gmail وDocs حسبما نقلت CNBC.

وتختبر الشركة منتجات للذكاء الاصطناعي وتتيحهم لعدد محدود من مستخدمي Workspace.

وأضافت: سواء كنت شخصاً محترفاً في الموارد البشرية وتحتاج إلى إنشاء توصيف وظيفي مخصص، أو أحد الوالدين الذي يصوغ دعوة لحفل عيد ميلاد لطفله، فإن Workspace يوفر لك الوقت والجهد في كتابة الصيغة الأولى.

وتابعت: كل ما يتعين عليك القيام به هو كتابة عنوان الموضوع الذي ترغب في الكتابة عنه، وسيتم صياغة مسودة على الفور.

كما ستتمكن الأداة الجديدة من تلخيص موضوعات الرسائل في خدمة البريد الإلكتروني Gmail، وصياغة عروض بنظام الشرائح وتخصيص التواصل مع العملاء وتدوين ملاحظات الاجتماعات.

وكشفت Google أيضاً عن مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي التوليدي لعملاء الحوسبة السحابية، على سبيل المثال النموذج اللغوي.

وشددت الشركة على أن العملاء سيتمكنوا من ضبط نموذج الذكاء الصناعي الخاص بها عبر بياناتهم الخاصة مع الاحتفاظ بملكية المعلومات والفوائد.

وتزامن مع تلك الإعلانات كشف OpenAI عن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تدعى GPT-4 والتي اجتازت اختباراً للمحاميين، وتمكنت من الإجابة بسرعة على أسئلة متعلقة بالضرائب، بجانب القدرة على فهم والتحدث حول مدخلات الصور والنصوص.