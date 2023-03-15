تكنولوجيا: هاتف Huawei P60 Pro يأتي بتقنية جديدة في كاميرة Telephoto

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد هواوي مؤتمرها القادم في 23 من مارس لكشف النقاب عن سلسلة Huawei P60، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط الشركة لدعم هاتف P60 Pro بتقنية جديدة في كاميرة Telephoto.

تقدم هواوي هاتف Huawei P60 Pro بمميزات متقدمة عن الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث أكدت التسريبات السابقة على أن إصدار Pro يأتي بتصميم يحاكي “Dynamic Island” في الشاشة على غرار هواتف ابل.

كما أكدت التسريبات على أن هاتف P60 Pro يجلب تحسينات في تقنية الكاميرة الخلفية، والتي تشمل نوع جديد من عدسات telephoto الذي يدعم التكبير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة.

ولقد كشفت التسريبات التي نشرت في الصين اليوم عن أن هاتف P60 Pro يأتي بتقنية جديدة في عدسات telephoto، والتي حصلت على براءة إختراع، وتهدف لتعزيز التصوير والتكبير في الإضاءة المنخفضة بتفاصيل أكثر دقة.

من جانب أخر أشار “Richard Yu” الرئيس التنفيذي لشركة Huawei CBG أن هاتف P60 Pro سيأتي بقدرة على إلتقاط صور في وجود الشمس في إطار الصورة دون أن تنخفض تفاصيل المشهد الأخرى في الصورة.

ولقد شارك الرئيس التنفيذي نموذج لصورة التقطتها عدسات P60 Pro والتي تؤكد على آداء التقنية الجديدة في الكاميرة، بينما أوضح مقطع فيديو ترويجي لهاتف P60 Pro آداء الكاميرة في إلتقاط صور بتفاصيل أكثر دقة للقمر.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي Sony IMX888 بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.4 مع فتحات متغيرة للعدسات بين f/1.4-4.0، ودعم التثبيت البصري.

من المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بمستشعر OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات periscope telephoto والتي تدعم التكبير البصري حتى 3.5 مرة، مع RYYB، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

المصدر

اعلان





