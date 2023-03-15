تكنولوجيا: صور توضح تصميم هاتف Galaxy F14 المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Galaxy F في السوق الهندي قريباً، ولقد أوضحت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Galaxy F14 القادم.

كشف موقع 91Mobiles عن صور ثلاثية الأبعاد لإصدار سامسونج القادم Galaxy F14، حيث توضح الصور تصميم الهاتف من الغطاء الخلفي وأيضاً الألوان المقدمة من سامسونج لهذا الإصدار.

وتؤكد الصور على أن هاتف Galaxy F14 ينطلق بألوان البنفسجي وأيضاً الأخضر، كما يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع فلاش LED.

كما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، أيضاً يظهر الهاتف بتصميم منحني إلى حد ما في الإطارات.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy F14 يأتي بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع تصميم كبير للإطارات في محيط الشاشة.

كما أوضحت التسريبات أن الهاتف يتميز بحجم شاشة 6.6 إنش، بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 60Hz، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف برقاقة Exynos 1330، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh، كما يأتي بنظام تشغيل Android 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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