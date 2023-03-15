تكنولوجيا: تقارير مستخدمي Galaxy S23 تؤكد رصد مشكلة في حركة الرسوم في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد عدد من مستخدمي هواتف Galaxy S23 على رصد مشكلة في حركة الرسوم في الشاشة، إلا أن التقارير لم تؤكد على سبب هذه المشكلة.

قدمت العملاق الكوري سلسلة هواتف Galaxy S23 بمجموعة من المميزات والتقنيات الجديدة، إلا أن التقارير الأخيرة التي نشرت عبر عدد من المستخدمين على منصات Reddit وWhatsApp وTwitter واليوتيوب كشفت عن مشكلة في إصدارات سامسونج الجديدة.

ولقد أشار عدد من مستخدمي هواتف Galaxy S23 إلى رصد مشكلة في حركة الرسوم في الشاشة والتي تشهد بعض الإهتزاز عند بدء التمرير.

وتؤكد التقارير على أن المشكلة رصدت لدى عدد محدود من المستخدمين، لذا لا تنتشر المشكلة في قاعدة كبيرة بين المستخدمين، أيضاً لم توضح التقارير ما إذا كانت هذه المشكلة تقترن بتحديث البرمجيات الأخير الذي أطلق في شهر فبراير من عام 2023.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هذه المشكلة تعود لبعض تطبيقات الطرف الثالث، أو لسبب أخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

أيضاً أشار بعض المستخدمين إلى أن رصد مشكلة في تطبيق Galaxy Store الخاص بشركة سامسونج، حيث يشهد التطبيق تأخير في التمرير بين الصفحات أو علامات التبويب في التطبيق، كما أكد موقع SamMobiles إلى أن معدل التحديث إنخفض في الشاشة عن 60Hz في متجر التطبيقات.

يذكر أن سامسونج لم تقدم تفاصيل أو رد حول مشكلة تباطؤ أو توتر حركة الرسوم في هواتف Galaxy S23، إلا أن التوقعات تؤكد على أن سامسونج ستعمل على معالجة المشكلة من خلال تحديث قادم للبرمجيات.

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