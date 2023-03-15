شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Edge المدعوم بالذكاء الاصطناعى متوفر رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق النسخة الجديدة من متصفح Edge برقم الإصدار 111، وتجلب هذه النسخة معها الشريط الجانبي المدعوم بنسخة الذكاء الاصطناعي من مُحرّك Bing وهي الميزة التي توفرت في النسخة التجريبية من التطبيق، إضافةً إلى ذلك يُقدم التحديث مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة.

وتُعتبر Edge Copilot إحدى أهم الميزات في متصفح Edge، إذ توفر للمستخدم إمكانياتٍ جديدة مدعومةً بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في الشريط الجانبي، وتتيح الميزة إمكانية البحث في محرّك Bing المدعوم بروبوت ChatGPT، إضافةً إلى وجود تبويب خاص لمساعدة المستخدم في كتابة النصوص، وفقاً لموقع aitnews.

ويوفر التبويب الاختيار بين كتابة النصوص العامة ورسائل البريد الإلكتروني والتدوينات، ويمكن اختيار النبرة المطلوبة من النص وذلك من بين عدة اختيارات مثل: احترافي، غير رسمي، مرح، وطريف، إضافةً إلى إمكانية اختيار طول النص ما بين قصيرٍ ومتوسطٍ وطويل.

وتدعم النسخة الجديدة من المتصفح إمكانية الإخفاء التلقائي للشريط الجانبي، إذ يختفي الشريط تلقائيًا لدى عدم استخدامه بحيث يمكن إعادة فتحه عند الحاجة فقط، تقول مايكروسوفت إن هذا يساعد المستخدم على تحسين إنتاجيته والاستفادة بشكلٍ أفضل من مساحة الشاشة مع المحافظة على الوصول السريع إلى ميزات الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.

وقالت الشركة إنها زودت مديري النظم في الشركات بخياراتٍ لضبط إعدادات أو تعطيل ميزة Edge Copilot في حواسيب الموظفين، ويمكن لمديري النظم تعطيل الشريط الجانبي بشكلٍ كامل أو تحديد الخيارات التي يمكن للموظف الوصول إليها، وتأتي هذه الخطوة بعد منع بعض الشركات موظفيها من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي في أجهزة العمل خوفًا من إرسال معلومات حساسة تتعلق بعمل الشركة.

وأخيرًا، يتضمن التحديث مجموعة من التحسينات الأمنية لنسخة المتصفح على نظامي ماك ولينكس، إضافةً إلى تحسين دعم المتصفح للأجهزة العاملة بمعالجات من معمارية ARM64.

ويمكن لمستخدمي متصفح Edge تنزيل النسخة الأخيرة منه لنظامي ويندوز وماك عبر موقعه الرسمي.