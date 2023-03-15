شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور أول قطع نووية للمفاعل المصرى قبل وصولها من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصنع تياغماش الروسي، أن أول قطعة نووية مخصصة لمفاعل الضبعة المصري تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ يوم 7 مارس الجاري وهي في طريقها إلى مصر.هذا ماتم نشره على موقع روسيا اليوم.

ونشر المصنع صورة مصيدة قلب المفاعل النووي المصرى، مشيرا إلى أن السفينة غادرت، وعلى متنها ثلاثة مكونات رئيسية للمفاعل النووي المصري،وأشار المصنع إلى أن إلى أول"مصيدة ذوبان" لمحطة الضبعة النووية المصرية حدث هام لفريقنا بأكمله، موضحا أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع وأكثرها أهمية من الناحية الاستراتيجية، في التاريخ الحديث لشركتنا،ونوهت الشركة بأن أكبر مشروع لروسيا ومصر، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية مصرية يسير في الموعد المحدد.

صورة لقطعه للمفعل

االمصنع

وتعد شركة JSC TYAZHMASH هي واحدة من أكبر شركات بناء الآلات في روسيا، حيث تأسست الشركة في عام 1941، وهي حاليًا شركة مصنعة لمجموعة واسعة من المعدات، المطلوبة في محطات الطاقة الحرارية ،والمائية، والنووية، ومحطات التعدين، وكذلك في بناء السفن.