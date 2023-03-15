شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. ميزة البحث المتعدد "Multisearch" وكيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل ميزة جديدة إلى تطبيق جوجل في هواتف أندرويد وآيفون، وتسمى الميزة (البحث المتعدد) Multisearch، وتجمع هذه الميزة بين البحث باستخدام الصورة بالاستعانة بأداة Google Lens والبحث باستخدام النص للعثور على نتائج أكثر دقة.

كيفية استخدام ميزة Multisearch:

1- افتح تطبيق Google في هاتفك، ثم اضغط فوق زر Google Lens..

2- يمكنك البحث باستخدام صورة موجودة سابقًا في تطبيق الصور أو التقاط صورة جديدة للبحث عن محتوى مشابه لها.

3- بعد أن تظهر نتائج البحث المرتبطة بالصورة، اضغط فوق زر الجمع (+) ثم اكتب عبارة متعلقة بما تبحث عنه، على سبيل المثال: إذا التقطت صورة لقطعة ملابس باستخدام Google Lens يمكنك إكمال عملية البحث للحصول على نتائج أكثر دقة عن طريق كتابة الألوان التي ترغب في البحث عنها؛ بحيث تظهر قطع ملابس مشابهة لما تبحث عنه ولها الألوان نفسها التي ذكرتها في البحث.

4- بهذه الطريقة ستحصل على صفحة تتضمن نتائج بحث بناءً على المصطلح الذي أدخلته والصورة.