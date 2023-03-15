تكنولوجيا: رصد جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي في منصة 3C بتقنية الشحن بقدرة 67W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الصيني شاومي قريباً لإطلاق سلسلة Xiaomi Pad 6، ولقد رصد الإصدار الرئيسي بالفعل في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

تشير التوقعات إلى أن شركة شاومي تعقد حدث بين شهري مارس وأبريل للإعلان الرسمي عن سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة Xiaomi Pad 6، والتي تتضمن اثنان من الإصدارات.

ولقد رصد Xiaomi Pad 6 في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم 23046P50C، مع محول شحن بنموذج رقم MDY-12-EF، وأيضاً بقدرة 5V/3A و5V-20V/62.A-3.25A، أي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

ولقد كشفت تسريبات سابقة عن أن جهاز Xiaomi Pad 6 Pro اللوحي قد يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000 أو Snapdragon 8+ Gen 1.

بينما يأتي الإصدار الرئيسي Xiaomi Pad 6 برقاقة معالج Snapdragon 870، كما تشير التسريبات إلى أن شاومي تدعم سلسلة Xiaomi Pad 6 بترقية في دقة العرض بين 2.8K أو 3K، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث بين 120Hz أو 144Hz، مع دعم تقنية Dolby Vision، و HDR10+، مع بطارية بخلايا مزدوجة بقدرة 10000mAh.

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