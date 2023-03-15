تكنولوجيا: هاتف Infinix GT 10 Pro ينطلق قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 260W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Infinix لإطلاق هاتف Infinix GT 10 Pro قريباً، وهو أول إصدار ينطلق بتقنية الشحن السريع المطورة من الشركة بقدرة 260W.

أعلنت شركة Infinix مؤخراً عن تقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 260W، وأيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 110W.

واليوم تؤكد أحدث التفاصيل على خطط الشركة لإطلاق Infinix GT 10 Pro بتقنية الشحن السريع الجديدة بقدرة 260W.

كما أوضحت التسريبات التي جاءت من “MySmartPrice” أن هاتف GT 10 Pro يأتي بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Infinix GT 10 Pro يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ومن المتوقع أن تدعم تقنية الشحن السريع البطارية بشحن كامل خلال 10 دقائق.

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