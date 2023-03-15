تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy A54 وGalaxy A34 من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً عن إصدارات الشركة المتوسطة Galaxy A54 وGalaxy A34 التي تنطلق بشاشات Super AMOLED ومعدل تحديث 120Hz.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A54 بحجم أصغر في الشاشة 6.4 إنش في شاشة Super AMOLED بدقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يتميز الهاتف بأبعاد 158.2 في 76.7 في 8.2مم، ووزن 202 جرام.

من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy A34 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، ودقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وأبعاد 161.3 في 78.1 في 8.2مم، ووزن 199 جرام.

كما تدعم سامسونج الهاتفين بمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، ويأتي الهاتفين بنفس قدرة البطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

وتدعم سامسونج هاتف Galaxy A54 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع تركيز ثابت وزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن الإعدادات مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy A34 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات F/2.2، مع مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.4، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Galaxy A54 رقاقة معالج Exynos 1380 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، بينما ينطلق Galaxy A34 برقاقة Dimensity 1080 المميز بدقة تصنيع 6 نانومتر.

كما يتوفر الهاتفين بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتفين التخزين الخارجي.

ويتوفر هاتف Galaxy A34 بألوان الأصفر، والجرافيت، والبنفسجي، والفضي، بسعر يبدأ من 390 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

بينما يتوفر Galaxy A54 بألوان الأصفر، والبنفسجي، والجرافيت، والبنفسجي، والأبيض، بسعر يبدأ من 490 يورو للنموذج الرئيسي.

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