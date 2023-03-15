تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن ألوان هاتف Huawei P60 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة Huawei P60 رسمياً في 23 من مارس، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الألوان المقدمة من هواوي لهاتف P60 Pro قبل اللإعلان الرسمي.

كشف صور مسربة على منصة Weibo اليوم عن الألوان التي ينطلق بها هاتف هواوي المرتقب Huawei P60 Pro، حيث يتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأسود، والأبيض إلى جانب اللون البنفسجي.

وتوضح الصور المسربة تصميم مميز لألوان هذا الإصدار مع حلقة معدنية في وحدة الكاميرة الرئيسية للهاتف، كما يظهر الهاتف بتصميم أنيق وفاخر، وتشير التسريبات أيضاً إلى أن هاتف P60 Pro يأتي بتصميم زجاجي ثلجي أو طبقة زجاجية جديدة.

ولقد إشتهرت شركة هواوي بإصدارتها من الهواتف الذكية التي لا تتضمن ألوان قوية أو ساطعة، لذا مازالت هذه الصور غير مؤكدة بشكل رسمي حتى الآن.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سلسلة P60 تنطلق هذا العام بألوان الأبيض، والأسود، والوردي، والرمادي، والأزرق، وأيضاً اللون البرتقالي.

بينما تشير توقعات أخرى إلى أن إختيارات الألوان ستختلف بين الإصدار الرئيسي من سلسلة P60 وإصدار Pro.

يذكر أن التسريبات السابقة كشفت عن بعض مواصفات P60 Pro الذي يأتي بشاشة OLED من BOE بدقة 2K، وحجم 6.6 إنش، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة LPDDR5X، وسعة UFS4.0.

هاتف P60 Pro يأتي أيضاً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع تقنية XMAGE 2.0، وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Sony IMX888 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي مستشعر OV64B Omnivision الثالث بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3.5 مرة.

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