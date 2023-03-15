تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن مواصفات سماعة Nothing Ear (2) القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing بعض تفاصيل مواصفات إصدار الشركة القادم من السماعات اللاسلكية Nothing Ear (2).

تستعد شركة Nothing لإطلاق جيل جديد من السماعات اللاسلكية في حدث يعقد في 22 من شهر مارس الجاري.

ولقد إستعرض “Carl Pei” بعض من مواصفات سماعة Nothing Ear (2) المرتقبة في لقاء له مع “Forbes”، والذي أكد فيه على أن السماعة اللاسلكية تأتي بمعايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً أكد الإعلان التشويقي على أن السماعة اللاسلكية تأتي بميزة دعم تشفير “LHDC 5.0” لتعزيز جودة الصوتيات.

بينما جاء إعلان تشويقي أخر على الموقع الرسمي للشركة ليقدم لمحات للتصميم المميز لسماعة Nothing Ear (2)، كما أشارت بعض التقارير إلى أن السماعة اللاسلكية تأتي بتصميم شفاف يكشف عن التكوينات الداخلية للسماعة اللاسلكية.

أيضاً من المقرر أن تدعم السماعة الإتصال المتعدد بتقنية البلوتوث، لدعم إتصال السماعة باثنان من الأجهزة في نفس الوقت.

وفي تسريبات أخرى كُشِف عن دعم سماعة Nothing Ear (2) بمحرك ديناميكي 10مم، مع تصميم يدعم التحكم باللمس، ودعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع عمر تشغيل يصل إلى 36 ساعة مع الحافظة.

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