شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Build تعقد مؤتمرها السنوى فى 23 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Microsoft Build رسميًا أن مؤتمرها السنوي للمطورين سيبدأ في 23 مايو ويستمر حتى 25 مايو، مع ورش عمل ما قبل اليوم تبدأ في 22nd، هذا ما نشر على موقع theverge

وعقدت Microsoft في العام الماضي، حدثًا شخصيًا افتراضيًا وأكثر محدودية بسبب جائحة كوفيد، بينما يقدم Build فرصة للمطورين والطلاب والمهندسين والمهندسين ومحترفي التكنولوجيا لمعرفة المزيد عن منتجات Microsoft ، فهو أيضًا المكان الذي تشارك فيه Microsoft التحديثات الرئيسية لنظام Windows ومجموعة تطبيقات الإنتاجية.

في العام الماضي، عقدت Microsoft حدثًا شخصيًا افتراضيًا، وأكثر محدودية بسبب جائحة كوفيد، بينما يقدم Build فرصة للمطورين والطلاب والمهندسين، ومحترفي التكنولوجيا لمعرفة المزيد حول منتجات Microsoft ، فهو أيضًا المكان الذي تشارك فيه Microsoft، التحديثات الرئيسية لنظام Windows .

نتوقع هذا العام، أن نرى بعض الإعلانات المتعلقة بنظام التشغيل Windows 11 ، بالإضافة إلى Bing و Edge المحسنين بالذكاء الاصطناعي، كشفت OpenAI المدعومة من Microsoft، للتو عن أحدث جيل من نموذجها اللغوي GPT-4، والذي يبدو أن Bing يستخدمه بالفعل، سيبدأ الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، ساتيا ناديلا، الحدث بكلمة افتتاحية، أثناء حضور الحدث مجانًا تقريبًا، سيتعين عليك الدفع مقابل الحضور شخصيًا، حتى إذا كنت تحضر رقميًا، فلا يزال بإمكانك مشاهدة الكلمات الرئيسية الحية، وحضور جلسات الأسئلة والأجوبة ،والانضمام إلى تجارب تفاعلية أخرى يمكنك التسجيل في الحدث هنا، ولحسن الحظ، لن يكون هناك أي تداخل مع مؤتمر Google I / O هذا العام، والمقرر عقده في العاشر من مايو.