شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Anthropic تطلق برنامج الدردشة الآلى "كلود".. يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Anthropic ، المدعوم منGoogle ، وهي شركة ذكاء اصطناعي، أسسها موظفون سابقون في OpenAI ، برنامج الدردشة الآلي "كلود"، بينما تقوم الأداة بالكثير مما يمكن أن تقوم به ChatGPT من OpenAI ، يقول Anthropic أن عملاءها الأوائل أبلغوا أن الأداة "أقل احتمالًا لإنتاج مخرجات ضارة" و "التحدث معها أسهل"حسب موقعtheverge.

مثل OpenAI ، تتمتع Anthropic أيضًا بدعم تقني كبير: استثمرت Google 300 مليون دولار في Anthropic في فبراير.وتم انشاء برنامج chatbot الخاص بالشركة - على غرار ChatGPT - بحيث يقديم ملخصات، والإجابة على الأسئلة ، وتقديم المساعدة في الكتابة ، وإنشاء التعليمات البرمجية، ويمكنك أيضًا تعديل نغمة chatbot وشخصيته وسلوكه، والتي تبدو أكثر شمولاً قليلاً من الإعدادات "الإبداعية والمتوازنة والدقيقة" التي يقدمها روبوت الدردشة في Bing.

بشكل عام، الهدف من Anthropic هو تطوير مساعد ذكاء اصطناعي "مفيد، وصادق، وغير ضار" كما أنه ليس لديه القدرة على الوصول إلى الإنترنت، كما يقول أنثروبيك ، إنه مصمم ليكون "مكتفيًا ذاتيًا".

بالإضافة إلى إطلاق الإصدار القياسي من Claude ، تقوم Anthropic أيضًا بإطلاق Claude Instant ، وهو نموذج أرخص ،وأسرع، وأخف ،وزناً، مقارنةً بنظيره كامل الميزات. منحت Anthropic بالفعل العديد من الشركات الوصول إلى Claude في الأشهر التي سبقت إطلاقها ، بما في ذلك Notion و Quora و DuckDuckGo ، التي أعلنت مؤخرًا عن أداة البحث DuckAssist التي تعتمد على Anthropic و OpenAI، ويمكنك عرض معلومات التسعير لكلا الطرازين والاشتراك للوصول إلى Claude هنا،يأتي إعلان Anthropic وسط موجة من الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك إطلاق أحدث طراز GPT-4 من OpenAI، أعلنت Google أيضًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى AI جديدة في Docs و Gmail و Sheets و Slides.