شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار أكسيوم سبيس لثالث مهمة رائد فضاء خاصة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت ناسا اقتراح أكسيوم سبيس مرة أخرى لثالث مهمة رائد فضاء خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، ووقع الطرفان بالفعل على أمر "مهمة"، ويأملان أن يتم إطلاقهما في وقت ما في نوفمبر 2023 وما بعده من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وسيتم الإعلان عن تاريخ أكثر تحديدًا في وقت لاحق، لأنه سيعتمد على توقيت الرحلات الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك على تخطيط النشاط فى المدار.

وقبل إطلاق Axiom Mission 3 ، سيتعين على Axiom Mission 2 التوجه إلى المحطة الفضائية أولاً حيث إنها أيضًا مهمة طاقم تديرها الشركة، ومن المتوقع إطلاقها في الربع الثاني من عام 2023، وفقا لتقرير engadget.

كما يمكنك أن تخمن من اسمها، فهي ليست أول مهمة رواد فضاء للشركة إلى المختبر المداري، ولقد اختارتها ناسا أيضًا لأول مرة رحلة مأهولة تعمل تجارياً إلى المحطة، و تم إطلاق مهمة أكسيوم 1 في أبريل 2022 وتم ربطها بمحطة الفضاء الدولية لمدة 15 يومًا.

وفى الوقت الحالي، لا يزال Ax-3 في مراحله الأولى، ولا يزال يتعين على شركة الفضاء الخاصة تقديم أربعة أعضاء مقترحين للطاقم وطاقم احتياطي اثنين إلى الوكالة للمراجعة، مع كون قائد المهمة رائد فضاء ناسا. (على سبيل المثال ، ترأس رائد فضاء ناسا المتقاعد بيغي أنيت ويتسون Ax-2.) بموجب اتفاق الطرفين.

وقد تطلب ناسا من القائد أداء مهام أو تجارب علمية معينة أثناء تواجده على متن الطائرة، وفى الوقت نفسه سيتمكن رواد فضاء اكسيوم سبيس من استخدام شحنة ناسا وغيرها من الموارد الموجودة في المدار للاستخدام اليومي.

وبالإضافة إلى اختيار Axiom Space لهذه الإصدارات الخاصة، اختارت وكالة ناسا أيضًا الشركة لتطوير بدلة فضاء للمشي على سطح القمر لبرنامج Artemis الخاص بها، وستكشف الوكالة عن الدعوى فى حدث خاص والذي سيكون بثًا مباشرًا على موقع ناسا الإلكتروني .