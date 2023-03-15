شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور تقنيات أسرع من البشر بـ300 مرة فى صناعة وتصميم السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحيفة South China Morning Post أن الخبراء الصينين طوروا أنظمة إلكترونية لصناعة وتصميم السفن، أداؤها أسرع بـ 300 مرة من المهندسن البشر، هذا ما تم نشره على موقع روسيا اليوم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "التقنيات الجديدة التي تطورها الصين، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكنها أداء 400 مهمة مختلفة، وخلال يوم واحد يمكنها القيام بعمل يستغرق من المهندس البشري 300 يوم، حتى مع استعمال أحدث أدوات الكمبيوتر، والمميز في التقنية الجديدة هو أن دقتها تصل إلى 100% بالرغم من أنها تعمل مع التصميمات المعقدة للسفن".

وأشار مطورو مشروع التقنيات الجديدة "إلى أنه يوجد بعض النقاط التي يمكن تحسينها بتقنياتهم في عمل الذكاء الاصطناعي، وبالرغم من ذلك فإن التقنيات قادرة على العمل في شكلها الحالي بشكل فعال في مجال صناعة وتطوير السفن .

وتشير تقارير الاستخبارات الأمريكية إلى "أن الصين تخطط لزيادة عدد سفنها الحربية إلى 420 سفينة بحلول عام 2025، وإلى 460 سفينة بحلول 2030".

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل على مشاريع تطوير عدة أنواع من السفن الحربية الجديدة، ومن أبرزها مدمرات Type-055، وفرقاطات Type-054A المتعددة الأغراض.